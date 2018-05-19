Кому и за что раздали каннские призы

Хирокадзу Корэ-Эда Arthur Mola/Invision/AP

Корэ-Эда – давно уже классик японского кино, снимающий регулярно и так же регулярно попадающий в главные конкурсы главных кинофестивалей. «Магазинные воришки» – его тринадцатый фильм. Герои – японская семья или вернее псевдосемья, члены которой не связаны кровными узами, но их совместная жизнь оказывается прочнее и аутентичнее любых родственных союзов. Этот парадокс Корэ-Эда решает по-японски просто, тихо и гуманистично.

Гран-при фестиваля достался «Черному клановцу» Спайка Ли, c которым этот классик американcкого кино (не только «черного») с блеском вернулся в высшую режиссерскую лигу. Действие происходит в 1970-х и рассказывает о борьбе с Ку-клукс-кланом, но фильм адресован прежде всего современной Америке и вообще всему сегодняшнему миру, столкнувшемуся с очередным ультраправым поворотом.

Лучшей актрисой признана Самал Еслямова за роль в «Айке» Сергея Дворцевого – снятой под документ хардкор-драме о молодой нелегальной мигрантке из Казахстана, пытающейся выжить в бесчеловечной зимней Москве.

Спецприз жюри присудило «Капернауму» Надин Лабаки – драме о никому не нужных детях, выживающих в полной нищете в современном Ливане.

Приз за лучший сценарий поровну поделили итальянка Аличе Рорвахер за собственный фильм «Счастливый Лазарь» и Надер Саевар за «Три лица» Джафара Панахи. Первый фильм – изящная интерпретация жития святого Лазаря, вплетенная в портрет Италии последних десятилетий c ее классовыми противоречиями. Вторая картина – роуд-муви о поисках молодой иранской актрисы, якобы покончившей с собой из-за запрета сниматься в кино, а заодно – панорама жизни нынешнего Ирана в духе предыдущих фильмов Панахи.

Лучшим режиссером признали поляка Павла Павликовского за «Холодную войну» – стилизованную под кино 1960-х драму о послевоенной социалистической Польше, из которой главные герои бегут в Париж, но и там не находят себе места. А лучшим актером стал Марчелло Донте, сыгравший в «Догмане» итальянца Маттео Гарроне типичного маленького человека – собачьего парикмахера, которого все тихо используют, пока не доводят до ручки.

Наконец, cпециальная «Золотая пальма» отошла Жан-Люку Годару за «Книгу образу» – монтажному кино об изображениях, репрезентации и ее совсем не гуманных связях с реальностью.

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