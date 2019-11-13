В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм начинается с пояснения, что действие происходит в Италии во время противостояния двух властных итальянских кланов – Медичи и делла Ровере. В первой сцене упирающегося Микеланджело заставляют – просто ломая строительные леса – показать папе Юлию II законченную роспись Сикстинской капеллы. По свидетельству очевидцев, это случилось 14 или 15 августа 1511 г. В этой же сцене понтифик, восхищенный увиденным, называет художника подлецом, но божественным. Canaglia и divino – этими определениями Микеланджело не раз награждают на протяжении фильма, где говорят по-итальянски, а приятный актерский голос переводит все речи на русский.