Как устроен и как звучит орган зала «Зарядье»

Конечно, искусство музыкальной интерпретации у органистов тоже обсуждается. Но по большей части оно выражается не в самой игре, а в регистровке – то есть в том, как интерпретатор распределит тембровые краски на протяжении выбранного произведения, что достигается включением и выключением в нужные моменты разных групп труб (регистров). Раньше во время игры переключение регистров производилось вручную; для этого рядом с органистом стоял ассистент, а то и два. На современных органах комбинации заносятся в память компьютера, поэтому для переключения всей картины звука достаточно вовремя коснуться кнопки next. Говорят, что иногда руки и ноги органиста настолько заняты, что ассистент требуется даже и для такого ничтожного дела, а современные композиторы, бывает, пишут для ассистента отдельную партию. Поэтому, пожалуй, рано говорить о том, что профессия ассистента канула в Лету, как в нее канула миссия подмастерья, качавшего в трубы воздух мехами, – его давно уже заменил электромотор.