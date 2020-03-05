Как татуировка стала искусством

Исторические изыскания, проведенные к выставке, изданная к вернисажу книга «Тату», искусствоведческие обоснования важности этого метода и языка не отменяют привычного восприятия татуировки как культурного кода. Как свидетельства принадлежности ее обладателя к определенному сообществу – хотя сегодня это скорее просто мода. Трудно воспринимать тату как традиционное искусство даже не из-за банальности рисунков, и уж точно не из-за места их нанесения – материалом для художника может стать что угодно. Сложно смотреть на это в музее еще потому, что татуировка всегда боль и кровь. Да, так же как зашитые губы Павленского или хулахуп из колючей проволоки Сигалит Ландау. Но ведь на акционизм тату не претендует.