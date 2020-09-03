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Послание в бумажной бутылке

Эконаправление в винном производстве
Игорь Сердюк
Cantina Goccia

На исходе ХХ в. люди уже думали об охране окружающей среды и о рачительном использовании вторсырья. В 1980-е гг. бутылки на пунктах стеклотары принимали по цене пирожка или мороженого, а за 20 кг макулатуры давали абонемент на собрание сочинений какого-нибудь литературного классика. Но времена причудливо изменились. Классиков теперь читают на экранах планшетов, а бутылки начали делать из макулатуры. В середине этого лета одна за другой стали поступать новости о выпуске вин и спиртных напитков в экономичных и экологичных бумажных бутылках.

Сначала британская компания Frugalpac сообщила о запуске своей винной бутылки, сделанной на 94% из вторично переработанного картона. Бутылка весит всего 83 г, что примерно в 5 раз меньше самых легких стеклянных бутылок того же объема, а количество углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу при ее изготовлении, меньше даже в 6 раз. Собственно картон от содержимого бутылки отделяет тонкая пластиковая прослойка, но дотошные британские ученые подсчитали, что количество пластика в данном случае на 77% меньше, чем в ПЭТ (к сведению максималистов, пластик тоже вторично переработанный и подлежащий дальнейшей переработке). Первым винным хозяйством, которое решилось на использование инновационной бутылки, стало итальянское Cantina Goccia из Умбрии. В картонную бутылку было разлито красное вино под названием 3Q урожая 2017 г. (бленд санджовезе, каберне и мерло), уже отмеченное в рейтингах английского винного журнала Decanter. Frugalpac не намерена останавливаться на одной винодельне и ведет активные переговоры с розничными сетями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных