Послание в бумажной бутылке

Сначала британская компания Frugalpac сообщила о запуске своей винной бутылки, сделанной на 94% из вторично переработанного картона. Бутылка весит всего 83 г, что примерно в 5 раз меньше самых легких стеклянных бутылок того же объема, а количество углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу при ее изготовлении, меньше даже в 6 раз. Собственно картон от содержимого бутылки отделяет тонкая пластиковая прослойка, но дотошные британские ученые подсчитали, что количество пластика в данном случае на 77% меньше, чем в ПЭТ (к сведению максималистов, пластик тоже вторично переработанный и подлежащий дальнейшей переработке). Первым винным хозяйством, которое решилось на использование инновационной бутылки, стало итальянское Cantina Goccia из Умбрии. В картонную бутылку было разлито красное вино под названием 3Q урожая 2017 г. (бленд санджовезе, каберне и мерло), уже отмеченное в рейтингах английского винного журнала Decanter. Frugalpac не намерена останавливаться на одной винодельне и ведет активные переговоры с розничными сетями.