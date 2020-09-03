Послание в бумажной бутылке

Послание в бумажной бутылкеЭконаправление в винном производстве
На исходе ХХ в. люди уже думали об охране окружающей среды и о рачительном использовании вторсырья. В 1980-е гг. бутылки на пунктах стеклотары принимали по цене пирожка или мороженого, а за 20 кг макулатуры давали абонемент на собрание сочинений какого-нибудь литературного классика. Но времена причудливо изменились. Классиков теперь читают на экранах планшетов, а бутылки начали делать из макулатуры. В середине этого лета одна за другой стали поступать новости о выпуске вин и спиртных напитков в экономичных и экологичных бумажных бутылках.
Сначала британская компания Frugalpac сообщила о запуске своей винной бутылки, сделанной на 94% из вторично переработанного картона. Бутылка весит всего 83 г, что примерно в 5 раз меньше самых легких стеклянных бутылок того же объема, а количество углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу при ее изготовлении, меньше даже в 6 раз. Собственно картон от содержимого бутылки отделяет тонкая пластиковая прослойка, но дотошные британские ученые подсчитали, что количество пластика в данном случае на 77% меньше, чем в ПЭТ (к сведению максималистов, пластик тоже вторично переработанный и подлежащий дальнейшей переработке). Первым винным хозяйством, которое решилось на использование инновационной бутылки, стало итальянское Cantina Goccia из Умбрии. В картонную бутылку было разлито красное вино под названием 3Q урожая 2017 г. (бленд санджовезе, каберне и мерло), уже отмеченное в рейтингах английского винного журнала Decanter. Frugalpac не намерена останавливаться на одной винодельне и ведет активные переговоры с розничными сетями.