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Человек-бестселлер

Международному проекту Human Library исполняется 20 лет
Ария Разумова
Мотивом для участия в «Живой библиотеке» в качестве «читателя» может оказаться желание человека услышать, как с его проблемами справляются другие /Human Library

Превратить человека в книгу, чтобы снизить уровень агрессии в обществе? Создатели Human Library, или «Живой библиотеки», международного движения, призванного соединить людей через повествование об их жизни и полученном ими опыте, успешно работают в этом направлении уже много лет.

Необычная идея превратить человека в книгу была придумана в Дании общественной организацией «Останови насилие!». «Моего товарища пырнули ножом в живот неизвестные подростки. Преступники не были знакомы с пострадавшим, они никогда не пересекались, между ними не было ни конфликтов, ни каких-то причин для ссоры и тем более для нападения, – вспоминает генеральный секретарь и основатель Human Library Ронни Абергел. – Друг чудом остался жив. Пока он лежал в больнице, мы с братом задумались, в чем причина подобных происшествий, и начали искать способы снизить уровень агрессии в родной стране». Так появилось сначала движение «Останови насилие!», а затем и первая Menneskebiblioteken (с датского – «человеческая библиотека»). Она была организована в 2000 г. на Roskilde Festival, одном из крупнейших европейских музыкальных фестивалей. В Роскилле удалось привлечь 75 «людей-книг».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных