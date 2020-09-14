Человек-бестселлер

Необычная идея превратить человека в книгу была придумана в Дании общественной организацией «Останови насилие!». «Моего товарища пырнули ножом в живот неизвестные подростки. Преступники не были знакомы с пострадавшим, они никогда не пересекались, между ними не было ни конфликтов, ни каких-то причин для ссоры и тем более для нападения, – вспоминает генеральный секретарь и основатель Human Library Ронни Абергел. – Друг чудом остался жив. Пока он лежал в больнице, мы с братом задумались, в чем причина подобных происшествий, и начали искать способы снизить уровень агрессии в родной стране». Так появилось сначала движение «Останови насилие!», а затем и первая Menneskebiblioteken (с датского – «человеческая библиотека»). Она была организована в 2000 г. на Roskilde Festival, одном из крупнейших европейских музыкальных фестивалей. В Роскилле удалось привлечь 75 «людей-книг».