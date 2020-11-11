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Французский стартап предсказывает модные тенденции с помощью алгоритмов

Нейронные сети справляются с прогнозами не хуже охотников за трендами
Анна Волохова
Компания разработала технологию, с помощью которой можно оценить, какой тренд или продукт будет актуален у десятков, сотен и даже тысяч покупателей /Nicholls / REUTERS

В бизнесе, связанном с сезонными тенденциями, очень ценно предвидеть, а лучше знать, что понравится покупателю в ближайшем будущем. Вот, например, мода: вчера у вас раскупили все небесно-голубые жакеты, сегодня – все белые кроссовки с ажурным принтом. А вот желтые топы, которые вы закупили, потому что они были на показах пяти главных модных домов, почему-то никто не берет. Так как узнать, за что клиент готов будет платить через шесть месяцев? Можно по привычке смотреть, что хорошо продавалось в прошлом году, и сравнивать с прогнозами дизайнеров и конкурентов. А можно использовать математику.

Так делает парижский стартап Heuritech, среди клиентов которого Louis Vuitton, Dior, Jimmy Choo, Adidas и другие именитые модные бренды. Компания разработала технологию, которая анализирует фото и видео из социальных сетей. С ее помощью можно быстро оценить, какой тренд или продукт будет актуален у десятков, сотен и даже тысяч покупателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных