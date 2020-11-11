Французский стартап предсказывает модные тенденции с помощью алгоритмов

В бизнесе, связанном с сезонными тенденциями, очень ценно предвидеть, а лучше знать, что понравится покупателю в ближайшем будущем. Вот, например, мода: вчера у вас раскупили все небесно-голубые жакеты, сегодня – все белые кроссовки с ажурным принтом. А вот желтые топы, которые вы закупили, потому что они были на показах пяти главных модных домов, почему-то никто не берет. Так как узнать, за что клиент готов будет платить через шесть месяцев? Можно по привычке смотреть, что хорошо продавалось в прошлом году, и сравнивать с прогнозами дизайнеров и конкурентов. А можно использовать математику.