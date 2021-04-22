В Париже пройдет аукцион предметов из частной коллекции Кензо

В Париже пройдет аукцион предметов из частной коллекции КензоСпустя семь месяцев после смерти дизайнера его вещи выставляются на торги
«Кажется, он работал здесь всего несколько минут назад. На столе эскизы, карандаши, фломастеры, окна заливает солнечный свет, везде разлита какая-то радостная безмятежность», – аукционист парижского дома торгов Artcurial Стефан Обер делится своим впечатлением от кабинета Кензо. 3 мая в Париже Artcurial откроет выставку, на которой будет представлено более 600 предметов, собранных дизайнером Кензо Такадой в своей парижской квартире в Сен-Жермен-де-Пре за последние 15 лет. А 11 мая в режиме реального времени и онлайн пройдет аукцион этих предметов.
Среди лотов картины Кензо из серии «Маски но» (начальная стоимость – 1500–2000 евро), предметы для сервировки стола, в том числе работы дизайнера для Baccarat, столовые приборы, японский фарфор, а также азиатское искусство – деревянная статуя лошади эпохи Хань (20 000–30 000 евро) и торс Будды III века (10 000–15 000 евро). «Это собрание в каком-то смысле продолжает традицию коллекций великих французских кутюрье, таких как Ив Сен-Лоран или Юбер де Живанши, – продолжает Обер. – Кензо собрал вещи совершенно разных эпох и стран – от династии Хань до современного искусства. Это именно тот случай, когда дом отражает характер человека, который в нем живет: его любовь к жизни, солнечный характер, эклектичность вкуса. В этой просторной квартире много светлых оттенков и ярких акцентов».