В Париже пройдет аукцион предметов из частной коллекции Кензо

Среди лотов картины Кензо из серии «Маски но» (начальная стоимость – 1500–2000 евро), предметы для сервировки стола, в том числе работы дизайнера для Baccarat, столовые приборы, японский фарфор, а также азиатское искусство – деревянная статуя лошади эпохи Хань (20 000–30 000 евро) и торс Будды III века (10 000–15 000 евро). «Это собрание в каком-то смысле продолжает традицию коллекций великих французских кутюрье, таких как Ив Сен-Лоран или Юбер де Живанши, – продолжает Обер. – Кензо собрал вещи совершенно разных эпох и стран – от династии Хань до современного искусства. Это именно тот случай, когда дом отражает характер человека, который в нем живет: его любовь к жизни, солнечный характер, эклектичность вкуса. В этой просторной квартире много светлых оттенков и ярких акцентов».