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В Париже пройдет аукцион предметов из частной коллекции Кензо

Спустя семь месяцев после смерти дизайнера его вещи выставляются на торги
Анна Волохова
KENZO

«Кажется, он работал здесь всего несколько минут назад. На столе эскизы, карандаши, фломастеры, окна заливает солнечный свет, везде разлита какая-то радостная безмятежность», – аукционист парижского дома торгов Artcurial Стефан Обер делится своим впечатлением от кабинета Кензо. 3 мая в Париже Artcurial откроет выставку, на которой будет представлено более 600 предметов, собранных дизайнером Кензо Такадой в своей парижской квартире в Сен-Жермен-де-Пре за последние 15 лет. А 11 мая в режиме реального времени и онлайн пройдет аукцион этих предметов.

Среди лотов картины Кензо из серии «Маски но» (начальная стоимость – 1500–2000 евро), предметы для сервировки стола, в том числе работы дизайнера для Baccarat, столовые приборы, японский фарфор, а также азиатское искусство – деревянная статуя лошади эпохи Хань (20 000–30 000 евро) и торс Будды III века (10 000–15 000 евро). «Это собрание в каком-то смысле продолжает традицию коллекций великих французских кутюрье, таких как Ив Сен-Лоран или Юбер де Живанши, – продолжает Обер. – Кензо собрал вещи совершенно разных эпох и стран – от династии Хань до современного искусства. Это именно тот случай, когда дом отражает характер человека, который в нем живет: его любовь к жизни, солнечный характер, эклектичность вкуса. В этой просторной квартире много светлых оттенков и ярких акцентов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных