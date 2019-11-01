Директор музея Василия Поленова: «Дом Поленова должен стать проводником его идей»

Наталья Поленова, директор музея-заповедника В. Д. Поленова Александр Шаталов

Экспозиция работ Василия Поленова в залах Новой Третьяковки, приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, стала одной из главных выставок московской осени. Она открылась 17 октября, а к концу месяца, как сообщила пресс-служба Третьяковской галереи, ее посетило уже более 50 000 человек.

Поленов – мастер универсального дарования, пейзажист-новатор, театральный художник, иллюстратор, педагог, архитектор. Современники называли его «рыцарем красоты».

Наталья Поленова возглавила музей-усадьбу своего знаменитого прадеда восемь лет назад. Музею повезло: его всегда возглавляли потомки художника или члены их семьи. До Натальи Поленовой это была ее мать, Наталья Грамолина, еще раньше – отец, Федор Поленов, а первым директором стал ее дед, Дмитрий Поленов, которого художник перед смертью попросил не отдавать дом в чужие руки.

Поленов сам проектировал постройки в своем имении, которое с самого начала предназначал под музей, там он разместил собранные им коллекции. В 1892 г. дом Поленова стал первым в России художественным музеем в деревне. Посетить его мог любой желающий, гостей водили по дому сами хозяева усадьбы.

Многие москвичи знают здание на Зоологической улице, 13, – Дом театрального просвещения, известный как Дом Поленова. Просветитель Поленов воплотил мечту построить Театральный дом – «театральную лабораторию на всю Россию». И в 1915 г. на участке земли, купленном художником, появилось здание с лестничной башней и стрельчатыми окнами (сейчас утраченными). Поленов сам сделал эскиз проекта для архитектора Осипа Шишковского, деньги на постройку дал знаменитый меценат Савва Мамонтов, старинный друг художника, первоначально там разместилась Секция народных театров при Всероссийском союзе сценических деятелей. В 1993 г. дом был признан архитектурным памятником, но впоследствии лишился охранного статуса из-за многочисленных переделок. В начале этого века хозяином здания стал Государственный центр современного искусства (ГЦСИ). В юбилейный год Василия Поленова Министерство культуры решило передать здание поленовскому музею. Решение, по словам Натальи Поленовой, принято несколько дней назад, «Ведомости» – первое издание, которому она рассказала об этом.

Наталья Поленова директор музея-заповедника В. Д. Поленова Родилась в 1975 г. в Москве. В 1998 г. окончила МГУ им. М. В. Ломоносова (факультет социологии), прошла курс «Изучение европейского художественного рынка и истории французского искусства» (Школа аукционного дома Christie’s, Париж, 2006–2007); курс «Музеология» (магистратура Школы Лувра, Париж, 2007–2010). Училась в аспирантуре Школы Лувра (Париж, 2010–2014)

2003 замдиректора Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова

2007 создание в Париже Ассоциации Василия Поленова

2011 стала директором музея-заповедника В. Д. Поленова

2015 продюсировала документальный фильм «Евангельский круг Василия Поленова» (Россия – Израиль – США, режиссер Елена Якович), снятый по заказу ГТРК «Культура»

– Идет поленовский год. Вы сейчас работаете над новой музейной стратегией. Расскажите о ближайших планах «Поленово».

– Во-первых, в рамках празднования 500-летия Тульского кремля будет создан музейный квартал, где площадки получают Государственный исторический музей (ГИМ) и ведущие музеи Тульской области, в том числе и музей «Поленово». Проект музейного квартала в Туле абсолютно уникальный, хотя мы знаем подобные кварталы в Берлине, Вене, в других крупных европейских городах. В Москве ГМИИ им А. С. Пушкина работает над образованием музейного городка, единой концепцией объединяющего несколько зданий. На мой взгляд, идея замечательная, как и идея создать подобное в Туле. Все, что происходит в этом городе сегодня, имеет большой размах, который сами горожане начинают примерять на себя. Мы же, со своей стороны, постараемся вложить в формирование этого арт-кластера все силы и надеемся: туляки оценят результат.

«Желанное место» в Туле

– Расскажите, какие площади музей получает в Туле?

– Площадь небольшая, в формате поленовской усадьбы. Это и хорошо. На Благовещенской улице, в зданиях XVIII в., некогда принадлежавших тульским купцам, разместится филиал музея-заповедника В. Д. Поленова. Одна каменная городская купеческая усадьба и рядом три флигеля, которые еще предстоит адаптировать к музейным потребностям. В каждом флигеле будет создано нечто, привязанное к основной идее: небольшие арт-резиденции и мастер-классы. Также будет лекционный, выставочный зал, площадка для театральных постановок, гастрономическая точка. В одном из зданий будут проводиться литературно-музыкальные вечера.

– Какова стратегия нового филиала?

– Когда в свое время я проходила стажировку во Франции, меня интересовало, как существуют и выживают такие независимые музеи, как, например, музей маяков и буев на острове Уэссан в Бретани. Вопрос о выживании музея, находящегося в центре Тулы, как вы понимаете, не стоит. Проблема заключается в том, как культурная институция сможет выделиться на фоне общей массы, ответить на запросы горожан, задеть струны души и завоевать их сердца. Работая над новым проектом, захотелось обратиться к опыту людей, занимающихся урбанистикой, прислушаться к их советам. Важно понять, каким же образом создается привлекательное городское пространство, как формируется его культурная политика. Илья Осколков-Ценципер – один из ведущих, на мой взгляд, стратегов, специалистов в этой области. Его проекты успешно реализовались, моментально становясь ключевыми в городе. На сегодняшний момент мы опираемся на его консультации. Для нового тульского филиала совместно разработали несколько направлений.

Дублировать музей-усадьбу «Поленово» не имеет смысла. Место уникальное, нельзя клонировать его атмосферу, сверхидею и архитектурный ансамбль. Другого музея «Поленово» не будет. Новая площадка должна стать антенной идей Поленова и популяризации работы музея-заповедника. Поленовское место должно стать желанным для туляков настолько, чтобы они захотели прийти сюда неоднократно, а гости из других городов стремились бы туда попасть. Нынешняя экспозиция в Третьяковской галерее хорошо показывает, что Поленов был интереснейшей личностью, универсалом возрожденческого масштаба. Последние его слова, направленные сыну, стали просьбой не отдавать дом в чужие руки. Его семья восприняла это как своего рода духовное завещание, и потомки руководствовались этими словами как непреложным законом для себя. Семья, храня поленовское наследие, сохраняла память о своем роде. На самом деле, если современных туляков или москвичей спросить: «Как звали твою прабабушку, твоих предков?» – не думаю, что каждый с ходу ответит.

Государственная Третьяковская галерея Василий Поленов. «Московский дворик», 1878 г.

– Музей «Поленово» уже третий год занимается разбором семейных архивов, восстанавливает канву жизни людей, имеющих отношение к усадьбе в ХХ в. И эта деятельность вылилась в литературно-художественный проект «37/101». Зрителю уже были представлены две выставки в его рамках. Насколько я понимаю, вы развиваете идею.

– Совершенно верно. Проект, который, по сути, к изобразительному искусству отношения не имеет, но рассказывает о ярких и трагических судьбах людей «поленовского круга», надеюсь, вырастет в новый формат «Музей «Поленово» в ХХ веке». Точно так же в тульском филиале с помощью актуального формата сторителлинга планируем рассказывать о династиях, сохранении традиций и памяти. Опираясь на поленовский опыт, хотелось бы восстановить семейные истории тульских династий, оружейников, мещан, духовенства, евреев, которых в Туле огромная община, ремесленников, кузнецов, шахтеров. Кстати, тульские традиции можно показывать в гастрономическом формате. Например, пироги или варенье по рецепту той или иной семьи. Гастрономическая точка у нас планируется.

Поскольку площадка – филиал усадьбы, ключевой рассказ пойдет о традициях фамилии Поленовых: как семья варила варенье, как копались в архивах в поисках фактов о судьбе дедушки, как воспитывали детей. Вокруг ядра будут нанизываться судьбы людей, окружавших семью, живших рядом с Поленовым. Цель в том, чтобы новая площадка стала местом притяжения и, возможно, точкой формирования групп для однодневного посещения усадьбы. Чтобы у побывавших в Туле рождалось желание посетить «Поленово». Основную экспозицию устроим в главном здании. Возможно, она будет построена в формате сменяющихся выставок. Там же будет храниться архив и формироваться новый видеоархив, основанный по опыту израильского национального мемориала Катастрофы и героизма музея в Иерусалиме «Яд ва-Шем». Работая с историческими документами, видишь нить, ведущую от одного человека к другому. Людские судьбы перекрещиваются. По большому счету все население Тулы можно затянуть в одну большую историческую паутину. Такие проекты сильно сплачивают людей между собой. Проектное название филиала «Поленовское подворье», возможно, в процессе будет трансформироваться, скорее всего, в центр сохранения семейной памяти и семейных традиций.

Государственная Третьяковская галерея Василий Поленов. «На Тивериадском (Генисаретском) озере», 1888г.

– Как будет финансироваться этот проект и каким образом музей, расширяющий площадки, планирует зарабатывать?

– Мы пока находимся в стадии написания концепции. Ремонт в тульском филиале, его зданиях, идет в рамках целевой субсидии. На выполнение работ к празднованию 500-летия Тульского кремля было комплексно выделено государственное целевое финансирование. Отдельной строкой проходит создание пешеходного музейного квартала на улице Металлистов, где будут филиалы федеральных музеев-заповедников «Куликово Поле», «Ясная Поляна», Музея оружия и ГИМа, выходящего на уже облагороженную набережную.

Филиал музея «Поленово» расположен в этом же квартале, но на другой улице, рядом с Благовещенским собором. У нас складывается очень симпатичное окружение. Мы находимся между двумя церквями и рядом с гастро-хабом «Искра». Это будет уголок в стиле старой Тулы. К сентябрю 2020 г. уже, я надеюсь, в отреставрированных особняках мы откроем первую экспозицию. В Туле по юридическому адресу филиала был зарегистрирован Фонд содействия просветительским идеям имени Василия Поленова. Будем активно заниматься подачей на гранты и фандрайзингом. Будем рады поддержке тульского бизнеса. Внебюджетные средства собирать, конечно, нелегко. Создадим новые рабочие места, надеемся на формирование туристического потока.

Дом Поленова отдали в семейные руки

– Поленов возводил во главу угла само понятие «театр» и считал его главным инструментом для формирования личности. Давно ведутся разговоры, станет ли Дом театрального просвещения, к счастью сохранившийся на Зоологической улице, московским филиалом музея «Поленово». Есть ли такие перспективы?

– Говорить об этом пока рано. Решение глобально принято, но процесс оформления документов еще идет. Здание долго находилось под началом музейно-выставочной и научно-исследовательской организации, ГЦСИ, в мае 2016 г. объединенной с Государственным музейно-выставочным центром «Росизо». Сейчас в рамках проекта переформирования филиалов владельцем этого небольшого квартала становится ГМИИ им. А. С. Пушкина. Было принято долгожданное решение: Дом театрального просвещения передается музею «Поленово». Я считаю, это абсолютно логично. Сейчас есть возможность реанимировать здание и вернуть в него функции, для которых оно и было предназначено. С 1915 г. дом многократно менял владельцев, в том числе служил корпусом завода театрального оборудования, и был сильно перестроен. Судить о его первоначальном облике теперь можно лишь по эскизам. Придерживаясь единожды выбранного стиля неоготики, Поленов проектировал этот объект, с башенкой и стрельчатыми окнами, в том же «бретонском стиле XV в.», в котором построил и «Аббатство» в своем имении.

– Радостная новость! И у вас наверняка уже есть мысли о том, что же будет в Доме театрального просвещения?

– Равно как и в Туле, в Москве мы решили сконцентрироваться на задачах просвещения. Соседство зоопарка намекает, следуя уже выбранной стратегии центра сохранения семейных традиций и семейных ценностей, что стоит сфокусироваться на работе с детьми, детских студиях. У ГМИИ им. А. С. Пушкина, как мы знаем, существует продуманная инклюзивная программа, опыт которой мы можем перенять. Если в Туле будет основная лаборатория, то одно из ее направлений можно отдать филиалу на Зоологической. Оставаясь самодостаточной институцией, новый культурный центр, как генератор поленовских идей, логично впишется в концепцию филиалов музея, окружающих усадьбу. Если все произойдет так, как мы планируем, здание откроется в 2023–2024 гг.

Как только получим документы, дающие нам право на закрепление пользования объектом, начнем реконструкцию с сохранением деталей авторской архитектурной идеи. Будет создан фонд целевого капитала, эндаумент, для привлечения дополнительных средств. Здание в хорошем состоянии, не разрушается. Москва совершенно пресыщена мероприятиями. Если люди хотят поехать в «Поленово», поедут. Если такого порыва нет – не поедут. Василий Дмитриевич Поленов – личность притягательная. Поэтому и Дом Поленова в Москве, даже находясь вдали от музея в Тульской области, должен стать проводником поленовских идей. И тот, кто пока до усадьбы не добрался, обязательно должен оказаться в Доме Поленова на Зоологической. А наша задача состоит в том, чтобы сделать это место привлекательным. И тут моя мысль вновь обращается к урбанистам, специалистам по формированию городской среды, с вопросом: как добиться того, чтобы в сознании горожан Дом Поленова загорелся яркой лампочкой. Работа сложная.

– Есть ли уже мысли о создании экспозиции?

– Пока больше думаю о культурной политике. Это не будет постоянная экспозиция, скорее временные выставки, а у каждого проекта обычно выбирают отдельного куратора. Не обойдется без определенной сценографии. Ясно, что музеями в классическом понимании наши филиалы не станут. Музей у нас один: музей-усадьба «Поленово». Важно выработать четкую концепцию понимания деталей и за счет филиалов вовлечь людей в поленовское пространство.

Юбилейные события в России и во Франции Наталья Поленова: «Поленов был религиозным искателем, что мощно передала выставка в Третьяковской галерее. Впервые в столь полном объеме экспонируется «Евангельский цикл», собраны работы на библейские сюжеты из региональных музеев и частных коллекций. Из Русского музея приехало монументальное полотно «Христос и грешница» и заняло центральное место на выставке. Ранее такого яркого акцента на библейское направление в творчестве художника не делалось (предыдущая выставка в Третьяковской галерее проходила в 1994 г. – «Ведомости»).

Мы готовились к юбилею художника здесь, в его родовой усадьбе, и было важно отпраздновать день рождения так, как Василию Дмитриевичу, наверно, было бы приятно. Потомки Поленова всегда воспринимали его дом как родной, а посетителей – как дорогих гостей.

В июне открыли IV Летний международный фестиваль искусств «Век музыки в усадьбе «Поленово», сфокусировав внимание на музыкальном наследии Поленова, который, если продолжать начатый список, был еще и композитором. В рамках фестиваля открыли временную выставку в зале «Фахверк», где показываем вещи только из запасников музея, в постоянную экспозицию, некогда составленную дочерями Поленова, не входящие. Музей-заповедник предоставил на выставку в Третьяковскую галерею более 80 работ, включая театр-диораму «Путешествие вокруг света» 1921 г. Замечательно, что благодаря этой выставке сегодня такой повышенный интерес к Поленову.

В Париже еще в конце 2018 г. мы открыли мемориальную доску Поленова и Репина на доме, где художники, бывшие близкими друзьями, в свое время жили (в 2007 г. в Париже была создана Ассоциация Василия Поленова. – «Ведомости»). Было прекрасным поводом собраться вместе с потомками Репина, живущими во Франции. Этой осенью в русском книжном магазине Les Editeurs Reunis открылась небольшая выставка «Василий Поленов и его семья», в том числе посвященная и дочери художника, Марии Васильевне Поленовой, в 1920-е гг. уехавшей в эмиграцию и продолжавшей активно заниматься просветительской деятельностью.

Также хочу отметить, что наш музей совместно с издательством «Слово/Slovo» подготовил трехтомник «Мир Василия Поленова». Издание составлено из трех частей, соответствующих направлениям, повлиявшим на творчество художника: «Россия», «Европа» и «Восток». Свернуть Прочитать полный текст

Не только «Поленово»

– Как вы думаете, должен ли музей зарабатывать?

– На сегодняшний день завет министерства один: повышать поток посетителей и за счет этого увеличивать внебюджет. Но не устаю повторять: музей не рынок и не супермаркет и подход к этому хрупкому организму с точки зрения рыночной политики недостаточно тактичный. Музей сохраняет государственную коллекцию. Свое бесценное собрание Поленов сознательно превратил в музей. Все, что принадлежало художнику, сегодня принадлежит Российской Федерации. Это госфонд – картины, земля, усадьба. На посещаемость жаловаться не приходится. Если говорить о Большом доме, в год здесь бывает более 200 000 посетителей. Для нашего музея это предел. Но при новой культурной политике немалая категория посетителей за вход не платит. Речь идет о школьных группах, составляющих большинство, льготных категориях граждан. Помимо этого стоит вопрос о сохранении уникального наследия, которое не молодеет. У каждого музея, будь то дом-музей, музей-заповедник, большая картинная галерея, собственный критерий выживания. До тех пор, пока мы четко не разграничили эти типы музеев по критериям существования и способу получения внебюджетного дохода, стоит подумать, насколько реально с этим справляться. Стараемся делать максимум. Но превращать свой музей в рынок никто не хочет. Рассчитываем на наши филиалы и дополнительные площадки, такие как «Город мастеров», где проводятся мероприятия и находится арт-резиденция, где принимаем художников на долгий срок.

Многократно вставал вопрос о том, делать ли парк платным. Но когда ты что-то делаешь платным, соответственно должен вложиться и в физический контроль. Нужны посты охраны, выставленные по периметру территории площадью в 14 га и проверяющие, платят ли посетители за вход, не перелезают ли через ограду. Сколько камней в меня полетело, когда мы сделали платную парковку. Наша усадьба – буферная зона между внешним миром и песчаным берегом Оки, любимейшим местом отдыха жителей Тульской области, за которым музей исторически следит и поддерживает чистоту. Делались тщетные попытки разграничить потоки [посетителей музея и местных жителей к воде [реке]. Туалет у нас тоже бесплатный. Мы живем в лесу. Какой смысл? Еще один вопрос – свадебные съемки. За них денег тоже не берем. Я считаю, что Поленов открыл музей для народа и любой человек мог прийти в его идеальный мир, построенный по лучшим заветам европейских архитекторов, и насладиться. И главное, уйти оттуда новым человеком, с новым пониманием канона красоты. Почему мы должны лишать человека возможности сфотографироваться в красивом месте? Пусть в семьях стоят на полках красивые свадебные фотографии! Сейчас и так много всего платного. Однако все же существуют маркетинговые рычаги. Приходится советоваться с экономистами, искать пути монетизации и коммерциализации таких направлений деятельности музея, как сувенирная продукция, ее брендирование, кафе и парковка. Надо мыслить в рамках того места, в котором находишься. Делать вход в усадьбу платным считаю просто аморальным в ракурсе поленовских идей.

– Современный музей в настоящий момент переживает трансформацию. Вы, как член Международного совета музеев, в минувшем сентябре стали свидетелем того, как Генеральная ассамблея ИКОМ в Киото не смогла договориться по поводу новой формулировки понятия «музей». Концепция новых филиалов «Поленово» будет больше связана со смыслами, с нематериальным культурным наследием?

– Музей, как и остальные сферы культуры, они не столько про предмет, сколько про человека. Выстави тысячи редчайших объектов, создай потрясающую экспозицию, но если там нет человека – все бессмысленно.

К созданию музея надо подходить очень осторожно. Развитие места произойдет, возможно, не на твоих глазах. Если делаешь что-то и хочешь получить результат немедленно, это большая ошибка. Ты работаешь на десятилетие. К этому надо отнестись с олимпийским спокойствием. Поленов сажал деревья, когда он умер, они были ему по колено. Важно не спешить.

В наше время существует масса людей, способных направить тебя в ту или иную сторону. Если личность Поленова, его обаяние, щедрость и опыт добровольного культурного служения попадают в чью-то систему координат и он станет предметом для подражания, то для нас это будет благодарностью. Мы только для того и работаем, чтобы, пусть случайно, услышать: «А ты был в «Поленово»? Нет? Надо съездить!»