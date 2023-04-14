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Клим Шипенко: «В космосе действительно все по-другому»

Режиссер фильма «Вызов» о съемках фильма на МКС в условиях невесомости
Лариса Юсипова
Режиссер Клим Шипенко / Евгений Разумный / Ведомости

Все друзья и знакомые режиссера Клима Шипенко знают: мечта полететь в космос у него возникла давно, а после фильма «Салют-7» (2017 г.) переросла в уверенность: «Полечу!» В 2020-м у «Роскосмоса» и «Первого канала» возникла идея проекта, часть которого снималась бы на МКС. Режиссером был выбран Шипенко – молодой, амбициозный, профессиональный, очень много работает, умеет снимать в разных жанрах.

Между двумя своими космическими проектами – «Салютом-7» и «Вызовом» – Шипенко успел снять «Текст» и получить за него «Золотого орла», комедию «Холоп» (и на три года стать самым кассовым режиссером страны), а также фильм о последних днях Есенина «Декабрь», который пока не вышел.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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