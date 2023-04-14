Клим Шипенко: «В космосе действительно все по-другому»Режиссер фильма «Вызов» о съемках фильма на МКС в условиях невесомости
Все друзья и знакомые режиссера Клима Шипенко знают: мечта полететь в космос у него возникла давно, а после фильма «Салют-7» (2017 г.) переросла в уверенность: «Полечу!» В 2020-м у «Роскосмоса» и «Первого канала» возникла идея проекта, часть которого снималась бы на МКС. Режиссером был выбран Шипенко – молодой, амбициозный, профессиональный, очень много работает, умеет снимать в разных жанрах.
Между двумя своими космическими проектами – «Салютом-7» и «Вызовом» – Шипенко успел снять «Текст» и получить за него «Золотого орла», комедию «Холоп» (и на три года стать самым кассовым режиссером страны), а также фильм о последних днях Есенина «Декабрь», который пока не вышел.
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