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Джамаль аль-Мусави: «Не то важно, сколько у тебя друзей, – важно качество этих друзей»

Глава Национального музея Омана – о древностях, ценностях, океанах культур и дружбе с Россией
Илья Лакстыгал
Генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамаль аль-Мусави/ Личный архив

Его превосходительство Джамаль аль-Мусави – генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман. Национальный музей – стратегическое учреждение государства, позиция генерального секретаря признана политической должностью, что подчеркивает важность институции и отношение властей страны к сохранению истории и культуры.

Музей, основанный в 2013 г., не только собрание арабских древностей, но и особое культурно-научное учреждение. Музей посвящен культурному наследию Омана как воплощению достижений народа Омана на протяжении тысячелетий. Музей находится под покровительством султана Омана Хейсама бен Тарика. Аль-Мусави с 2010 г. нес ответственность за формирование и реализацию музея на всех этапах его создания, а в 2020 г. возглавил музей.

Национальный музей Омана активно сотрудничает с российским Эрмитажем. А теперь, в рамках года 40-летия установления дипломатических отношений Москвы и Маската, 12 июля в Патриаршем дворце Московского Кремля открылась первая в истории выставка музейного уровня из Омана в Москве – «Серебряные сокровища Омана», которая будет работать до конца сентября. Она представляет традиционную культуру и древности этого восточного государства.

«Ведомости» поговорили с аль-Мусави о выставке в Кремле, сотрудничестве с российскими коллегами для спасения культурных и археологических памятников арабского мира от последствий войн и нестабильности, в первую очередь в Сирии, о пропорциях восточного и западного в культуре, а также о том, каким должен быть «культурный импорт» и каковы планы на расширение культурного присутствия России в Омане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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