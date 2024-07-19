«Ведомости» поговорили с аль-Мусави о выставке в Кремле, сотрудничестве с российскими коллегами для спасения культурных и археологических памятников арабского мира от последствий войн и нестабильности, в первую очередь в Сирии, о пропорциях восточного и западного в культуре, а также о том, каким должен быть «культурный импорт» и каковы планы на расширение культурного присутствия России в Омане.