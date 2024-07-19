«Не то важно, сколько у тебя друзей, – важно качество этих друзей»Глава Национального музея Омана – о древностях, ценностях, океанах культур и дружбе с Россией
Его превосходительство Джамаль аль-Мусави – генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман. Национальный музей – стратегическое учреждение государства, позиция генерального секретаря признана политической должностью, что подчеркивает важность институции и отношение властей страны к сохранению истории и культуры.
Музей, основанный в 2013 г., не только собрание арабских древностей, но и особое культурно-научное учреждение. Музей посвящен культурному наследию Омана как воплощению достижений народа Омана на протяжении тысячелетий. Музей находится под покровительством султана Омана Хейсама бен Тарика. Аль-Мусави с 2010 г. нес ответственность за формирование и реализацию музея на всех этапах его создания, а в 2020 г. возглавил музей.
Национальный музей Омана активно сотрудничает с российским Эрмитажем. А теперь, в рамках года 40-летия установления дипломатических отношений Москвы и Маската, 12 июля в Патриаршем дворце Московского Кремля открылась первая в истории выставка музейного уровня из Омана в Москве – «Серебряные сокровища Омана», которая будет работать до конца сентября. Она представляет традиционную культуру и древности этого восточного государства.
«Ведомости» поговорили с аль-Мусави о выставке в Кремле, сотрудничестве с российскими коллегами для спасения культурных и археологических памятников арабского мира от последствий войн и нестабильности, в первую очередь в Сирии, о пропорциях восточного и западного в культуре, а также о том, каким должен быть «культурный импорт» и каковы планы на расширение культурного присутствия России в Омане.