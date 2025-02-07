Риккардо Скамарчо: «Джонни Депп – очень смелый режиссер»

В новой картине «Моди: Три дня на крыльях безумия», режиссером которого выступил Джонни Депп (это его вторая работа как постановщика после «Храбреца» 1997 г.), Скамарчо сыграл легендарного художника и скульптора Амедео Модильяни. В российский прокат фильм вышел 30 января. Депп описывал Модильяни как «панк-рок-художника», именно так он и показан в этой киноленте: обаятельный харизматичный хулиган, завсегдатай богемных ресторанов и дамский угодник, который скрывает ото всех свои душевные переживания и страхи.