Риккардо Скамарчо: «Джонни Депп – очень смелый режиссер»

«Джонни Депп – очень смелый режиссер»Итальянский актер в эксклюзивном интервью «Ведомостям» рассказал о работе над фильмом про Амедео Модильяни
Итальянский актер Риккардо Скамарчо прославился ролями в картинах «Тень Караваджо», где сыграл знаменитого художника-реформатора у режиссера Микеле Плачидо, и «Лоро» Паоло Соррентино, в котором перевоплотился в ушлого дельца. Свой драматический талант Скамарчо также продемонстрировал в кинокартинах «Призраки Венеции» Кеннета Брана, «Перед рассветом» Винченцо Марра и «Мечта по-итальянски» Микеле Плачидо. За роли в двух последних Скамарчо получил премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля.
В новой картине «Моди: Три дня на крыльях безумия», режиссером которого выступил Джонни Депп (это его вторая работа как постановщика после «Храбреца» 1997 г.), Скамарчо сыграл легендарного художника и скульптора Амедео Модильяни. В российский прокат фильм вышел 30 января. Депп описывал Модильяни как «панк-рок-художника», именно так он и показан в этой киноленте: обаятельный харизматичный хулиган, завсегдатай богемных ресторанов и дамский угодник, который скрывает ото всех свои душевные переживания и страхи.
По сюжету из-за нелепого инцидента Модильяни приходится скрываться от полиции и он подумывает уехать из Парижа, но близкие друзья – французский художник Морис Утрилло (Брюно Гуэри) и белорусский мастер Хаим Сутин (Райан Макпарланд) – уговаривают остаться. Тем более что арт-дилер Леопольд Зборовски (Стивен Грэм) обещает продать картину Моди важному коллекционеру Морису Ганья (Аль Пачино), что сделает Амедео мировой звездой.
В эксклюзивном интервью «Ведомостям» Скамарчо рассказал, что был одержим в детстве творчеством Модильяни, поделился мечтой – сыграть Печорина, а также пообещал в скором времени приехать в Москву.