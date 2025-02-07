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Риккардо Скамарчо: «Джонни Депп – очень смелый режиссер»

Итальянский актер в эксклюзивном интервью «Ведомостям» рассказал о работе над фильмом про Амедео Модильяни
Анна Нехаева
Актер Риккардо Скамарчо
Актер Риккардо Скамарчо / Marco Provvisionato / ipa-agency / Sipa USA / Reuters

Итальянский актер Риккардо Скамарчо прославился ролями в картинах «Тень Караваджо», где сыграл знаменитого художника-реформатора у режиссера Микеле Плачидо, и «Лоро» Паоло Соррентино, в котором перевоплотился в ушлого дельца. Свой драматический талант Скамарчо также продемонстрировал в кинокартинах «Призраки Венеции» Кеннета Брана, «Перед рассветом» Винченцо Марра и «Мечта по-итальянски» Микеле Плачидо. За роли в двух последних Скамарчо получил премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля.

В новой картине «Моди: Три дня на крыльях безумия», режиссером которого выступил Джонни Депп (это его вторая работа как постановщика после «Храбреца» 1997 г.), Скамарчо сыграл легендарного художника и скульптора Амедео Модильяни. В российский прокат фильм вышел 30 января. Депп описывал Модильяни как «панк-рок-художника», именно так он и показан в этой киноленте: обаятельный харизматичный хулиган, завсегдатай богемных ресторанов и дамский угодник, который скрывает ото всех свои душевные переживания и страхи.

По сюжету из-за нелепого инцидента Модильяни приходится скрываться от полиции и он подумывает уехать из Парижа, но близкие друзья – французский художник Морис Утрилло (Брюно Гуэри) и белорусский мастер Хаим Сутин (Райан Макпарланд) – уговаривают остаться. Тем более что арт-дилер Леопольд Зборовски (Стивен Грэм) обещает продать картину Моди важному коллекционеру Морису Ганья (Аль Пачино), что сделает Амедео мировой звездой.

В эксклюзивном интервью «Ведомостям» Скамарчо рассказал, что был одержим в детстве творчеством Модильяни, поделился мечтой – сыграть Печорина, а также пообещал в скором времени приехать в Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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