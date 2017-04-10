Что показали на крупнейшей интерьерной выставке мира
Основные тенденции Salone del Mobile 2017
В Милане завершилась крупнейшая в мире интерьерная выставка Salone del Mobile. Последние тенденции дизайна представили свыше 2 000 участников. Одно из направлений - активное использование в оформлении помещений зелени: цветов, травы, кустарников и деревьев. На фото: павильон компании Minotti Collezione
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Еще одна заметная тенденция - обращение к истории. Например, многие дизайнеры работали в ретро-стилистике или создали мебель из переработанных материалов. На фото: мебель Molteni
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Выставочное пространство Salone Del Mobile поделено на тематические секторы. Например, в зоне SaloneSatellite представлены работы молодых дизайнеров (до тридцати пяти лет). Каждый год им предлагают создать что-то на заданную тему. В этом году тему обозначили как Design is... («Дизайн - это…»)
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Марки класса люкс также собраны в отдельном секторе - xLux. На фото: стенд компании Turri, занимающейся в том числе интерьерами для яхт - пространство с прозрачной стеной с имитацией капель дождя
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Дизайнеры Gianfranco Ferre оформили интерьер в современном стиле: лаконичные формы, темные цвета, яркие цветовые акценты и абстрактная живопись
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Павильон Roberto Cavalli решен в узнаваемом стиле дизайнера: полумрак, темная мебель, много золота
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Классические «дворцовые» интерьеры - визитная карточка компании Belcor
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Один из самых знаменитых мебельных брендов класса люкс - Provasi
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Workplace 3.0 - сектор, где представлены примеры интерьеров для офиса. Одна из главных тенденций оформления деловых пространств - «зеленые офисы», для отделки которых используются экологичные материалы и растения. На фото: рабочее пространство от компании Scaff System
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Офисное пространство от компании Caimi Brevetti
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В зоне A Joyful Sense at Work представлены офисные помещения специального назначения: переговорные, комнаты отдыха, конференц-залы. На фото: переговорная от дизайн-бюро UNStudio
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Сектор Euroluce посвящен световому оформлению пространств, здесь собраны как дизайнерские решения, так и технические новшества. На фото: вариант освещения от Paolo Castelli - сверху и снизу
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Каждый год дизайнеры придумывают лампы и светильники из нестандартных материалов или необычной формы. На фото: стенд компании Barovier&Toso
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Светильник «Бабочки», компания Penta Light
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В части экспозиции DeLightFul собраны технологические решения для современного дома, например, домашний кинотеатр
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