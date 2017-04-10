Что показали на крупнейшей интерьерной выставке мира

Salone Del Mobile

Выставочное пространство Salone Del Mobile поделено на тематические секторы. Например, в зоне SaloneSatellite представлены работы молодых дизайнеров (до тридцати пяти лет). Каждый год им предлагают создать что-то на заданную тему. В этом году тему обозначили как Design is... («Дизайн - это…»)

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