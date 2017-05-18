Афиша на выходные: «Чёрт, Солдат и Скрипка», «Ночь в музее» и футбол
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Акция «Ночь в музее» пройдёт в Москве с 18:00 20-го мая до 08:00 21-го мая. Специальную программу подготовили десятки учреждений культурны, в том числе Третьяковская галерея, Музей Москвы, Музей современного искусства «Гараж», усадьба «Царицыно», Московский зоопарк, Музей Русского импрессионизма, центр Artplay. Полное расписание мероприятий размещено на сайте проекта
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Кроме того, множество мероприятий акции пройдет на свежем воздухе. Например, в Парке Горького запланированы литературные чтения и экскурсии, посвященные эпохе оттепели, а на ВДНХ проведут экскурсии по комплексу. Кроме того, для всех желающих организуют бесплатные авторские и локальные экскурсии, регистрация на которые открыта на сайте мэрии
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«Стражи галактики. Часть 2» по спецэффектам и веселому хулиганству не уступает первой серии, но теперь в комиксе о космических приключениях появился и настоящий драматизм. Хотя киберенота унижают все кому не лень
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Владимир Познер и Андрей Макаревич выступят в ролях сответственно Рассказчика и Солдата в представлении «Чёрт, Солдат и Скрипка» по мотивам «Истории солдата» и других сочинений Игоря Стравинского. Идея проекта и музыкальная версия Дмитрия Ситковецкого, он же сыграет Чёрта и на скрипке. Поставил представление Михаил Кисляров. Концертный зал Чайковского, 18 мая, 19:00
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«Дэвид Линч: жизнь в искусстве» - документальный фильм о Линче-художнике, а не о Линче-кинорежиссере. Это виртуозное скольжение по поверхности, под которой подразумевается пугающая глубина, но проникнуть внутрь нам не дают. Художник не комментирует свои картины, говоря лишь о том, как с детства хотел рисовать, как учился, как представляет себе идеальную жизнь: сидеть в мастерской, писать, курить, пить кофе (и, судя по фильму, так и живет)
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«Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» - опера Моцарта в Большом театре: в спектакле, созданном режиссером Флорисом Виссером, костюмный стиль сочетается с современным мышлением. На Новой сцене, 19 и 20 мая в 19:00, 21 мая в 14:00
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После реставрации открылся дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке. Теперь для посещения доступны еще четыре зала, в том числе комната, которая раньше была закрыта для посетителей, так называемая «гостевая»
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В московских ресторанах Nobu пройдет серия ужинов, для которых будут готовить Дэмиен Дювио (Nobu Moscow) и Эрве Курту из Nobu Dubai. В специальном меню пять перемен. 19 мая – Nobu на Большой Дмитровке, 20–21 – в «Крокус Сити»
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