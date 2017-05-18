Афиша на выходные: «Чёрт, Солдат и Скрипка», «Ночь в музее» и футбол

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«Дэвид Линч: жизнь в искусстве» - документальный фильм о Линче-художнике, а не о Линче-кинорежиссере. Это виртуозное скольжение по поверхности, под которой подразумевается пугающая глубина, но проникнуть внутрь нам не дают. Художник не комментирует свои картины, говоря лишь о том, как с детства хотел рисовать, как учился, как представляет себе идеальную жизнь: сидеть в мастерской, писать, курить, пить кофе (и, судя по фильму, так и живет)

5/9