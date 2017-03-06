Российский дизайнер вышла в финал конкурса LVMH

Концерн LVMH опубликовал список финалистов конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize-2017. В финал попали восемь претендентов, в том числе - российский дизайнер Мария Казакова, автор коллекций марки мужской одежды Jahnkoy. Работы соискателей оценивало жюри из 45 человек, в числе которых главный дизайнер Chanel и Fendi Карл Лагерфельд, креативный директор Christian Dior Мария Грация Кьюри и креативный директор Loewe Джонатан Андерсон.

Принять участие в The LVMH Prize for Young Fashion Designers могут дизайнеры не старше 40 лет. Обязательное требование к претендентам — на момент подачи заявки должны быть показаны и проданы как минимум две мужские или женские коллекции ready-to-wear. Страна проживания значения не имеет: регистрация участников и первый этап отбора проходят онлайн.