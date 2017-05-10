Назначен новый креативный директор Roberto Cavalli

Итальянский дом моды Roberto Cavalli официально объявил о назначении нового креативного директора. Место Петера Дундаса, покинувшего компанию в октябре 2016 г., занял британец Пол Сурридж. До приглашения в Roberto Cavalli Сурридж работал креативным директором молодежной линии Ermenegildo Zegna, креативным консультантом Acne Studios, дизайн-директором Jil Sander под руководством Рафа Симонса (где Сурридж также работал с нынешним генеральным директором Roberto Cavalli Джан Джакомо Феррарисом) и в Burberry с Кристофером Бейли.

Смены креативного директора (в марте 2015 г. из компании ушел ее основатель Роберто Кавалли, затем - Петер Дундас) связаны с общей стратегией по обновлению компании. В официальном заявлении о назначении Сурриджа подчеркивается, что одной из его задач будет поиск нового места Roberto Cavalli на рынке люкса, а также работа с digatal. Существенный промежуток между уходом прежнего и назначением нынешнего директора также был намеренным, подчеркивает Джан Джакомо Феррарис. Он нужен для того, чтобы у нового креативного директора была возможность начать с чистого листа, не отвлекаясь на «перестройку» того, что осталось от Дундаса.

Первая коллекция Сурриджа будет показана в сентябре 2017-го на Неделе моды в Милане.