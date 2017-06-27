Расследование в FIFA не выявило сговора при выборе места проведения ЧМ-2018 по футболу

Проведенное в FIFA расследование не выявило фактов, указывающих на сговор оргкомитета «Россия-2018» при выборе места проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г., говорится в опубликованном во вторник отчете экс-главы следственной палаты комитета по этике FIFA Майкла Гарсии.

«Нет доказательств сговора российского оргкомитета с оргкомитетами других стран или членами FIFA», - отмечается в документе.

Кроме того, следователи пришли к выводу, что российская сторона «судя по всему, следовала правилам FIFA в том, что касается передачи подарков и предоставления различного рода преимуществ». В частности, сделанные подарки, согласно собранным данным, имели лишь символическую ценность.

Авторы отчета отмечают, что российский оргкомитет лишь отчасти соблюдал требования к отчетности в том, что касается контактов с членами исполкома FIFA. Однако при этом в документе подчеркивается, что «не выявлено ненадлежащего влияния (российской стороны) на членов исполкома FIFA с целью добиться их поддержки на голосовании».