Бывший директор Исаакиевского собора планирует возглавить музей РЖД в Петербурге

Бывший руководитель государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», народный артист России Николай Буров получил приглашение возглавить музей РЖД в Петербурге. «Я действительно намереваюсь возглавить музей, мне было сделано соответствующее предложение. Но пока контракт не подписан», – приводит «Интерфакс» слова Бурова. Он отметил, что музей РЖД пока не открылся, сейчас идут завершающие работы по запуску нового проекта. Музей РЖД не будет подведомствен комитету по культуре Смольного.

РЖД создает крупнейший в России железнодорожный музей на территории у Балтийского вокзала Петербурга, инвестиции в проект составляют 893,767 млн руб. Открытие музея запланировано на конец года.