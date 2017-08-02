На Останкинской башне появилась открытая смотровая площадка

На Останкинской башне на высоте 85 м открылась новая смотровая площадка, сообщает портал мэрии Москвы. Ее оборудовали на открытом техническом балконе, куда до сих пор пускали только метеорологов. Площадка вмещает 10 человек.

Площадка стала одним из пунктов технической экскурсии, на которых гиды рассказывают, как устроена Останкинская башня. На этом балконе посетителям будут показывать одну из 21 метеорей башни - это опора с датчиками, которые измеряют направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха.

Площадка обнесена защитной металлоконструкцией, посетителям в целях безопасности будут выдавать защитные каски.

С балкона виден Ботанический сад, телецентр «Останкино», деловой центр «Москва-сити» и другие достопримечательности западной и северо-западной части города. «Открытие смотровой площадки приурочено к 50-летию Останкинской телебашни, юбилей которой отмечается в этом году», — рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Московский региональный центр» (Останкинская башня).