Более половины киприотов не могут себе позволить съездить в отпуск

Кипр входит в число стран Евросоюза, где большинство граждан не могут себе позволить раз в год уехать из дома в отпуск на неделю. Об этом свидетельствуют данные Eurostat. Если в среднем по странам ЕС показатель тех, кто не может отправиться в туристическую поездку, составляет треть граждан (32,9%), то в Румынии и Хорватии таких две трети (66,6 и 62,8% соответственно). В Болгарии их 56,4%, в Греции – 53,6%, в Венгрии – 50,7%.

Данные Eurostat приведены за 2016 г., за исключением Люксембурга, Ирландии и Кипра (за 2015 г.).

На Кипре 53,5% жителей не могут себе позволить раз в год съездить куда-то в отпуск. Причем он входит в число всего лишь трех из 28 стран ЕС, где доля таких граждан за последние пять лет увеличилась – с 47,6% в 2011 г. до 53,5% в 2015 г. На этот период пришелся финансовый кризис на Кипре.

В остальных странах ЕС, наоборот, возможности жителей провести свой отдых выросли. Больше всего таких возможностей у шведов (не могут уехать лишь 8,2%), люксембуржцев (13,1%), датчан (13,7%), финнов (14,2%), австрийцев (15,4%) и нидерландцев (16,2%).