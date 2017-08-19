«Рубин» разгромил «Анжи» со счетом 6:0

Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота «Анжи» забили нападающий Жонатас на 4-й и 31-й минутах матча, полузащитник Гекдениз Карадениз на 16-й, защитник Эльмир Набиуллин на 62-й, полузащитники Янн Мвила на 85-й и Максим Летьен на 87-й минуте.

На данном этапе «Рубин» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата (11 очков), «Анжи» расположился на предпоследней 15-й строчке (3 очка).

В следующем туре «Анжи» 25 августа примет у себя «Уфу», «Рубин» днем позже сыграет дома с «Тосно».