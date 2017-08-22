Хакеры опубликовали данные о положительных допинг-пробах футболистов

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала данные, согласно которым в 2015 г. на допинге были пойманы свыше 150 игроков, а через год их число возросло до 200.

«Сегодня Fancy Bears публикует материалы из различных источников, связанных с футболом. Футболисты и официальные лица единогласно утверждают, что этот вид спорта свободен от допинга. Наша команда приняла это как вызов, и теперь мы докажем, что они лгут», - говорится на сайте хакеров.

Кроме того, Fancy Bears опубликовали список футболистов, которые получили разрешения на применение запрещенных препаратов в терапевтических целях (TUE) во время чемпионата мира 2010 г. в ЮАР. Сюда, в частности, вошли аргентинцы Диего Милито, Карлос Тевес, Хуан Верон, немец Марио Гомес.