Шесть российских легкоатлетов дисквалифицированы за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала шестерых спортсменов за нарушения антидопинговых правил. Об этом рассказали в пресс-службе федерации.

В частности, дисквалификация коснулась Ивана Худякова (400 м с/б, Курганская обл.), Зили Гариповой (спортивная ходьба, Челябинская обл.), Екатерины Досейкиной (1500 м, Москва, Рязанская обл.), Любови Харламовой (Ивановой) (3000 м с/п, Москва), Виктории Гуровой (Валюкевич) (тройной прыжок, Москва, Краснодарский край), Юлии Смирновой (бег на длинные дистанции, Томская обл.).

В организмах Худякова, Гариповой, Досейкиной, Смирновой и Гуровой (Валюкевич) обнаружены следы запрещенных веществ. Что касается Харламовой (Ивановой), то ее нарушение классифицируется как «попытка применения запрещенной субстанции или запрещенного метода» антидопинговых правил ИААФ.

Сроки дисквалификации у спортсменов разные - от года до четырех лет.