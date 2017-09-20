Мосгордума одобрила строительство памятника Солженицыну

Мосгордума одобрила строительство памятника российскому писателю Александру Солженицыну в Москве. Памятник будет установлен на улице его имени в районе Таганки, следует из документа, который Мосгордума приняла в среду.

Сумма открытого конкурса на изготовление скульптурной части памятника составила 15 млн руб. В документе уточняется, что это средства Русского благотворительного фонда Солженицына.

Установку памятника Солженицыну ранее поддержала Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме. Тогда же сообщалось, что он может быть официально открыт уже в 2018 г. - к 100-летию со дня рождения писателя.