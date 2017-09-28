Копия письма Колумба об открытии Америки продана на аукционе в США за $751 500

На аукционе в США продали копию письма Христофора Колумба об открытии Америки. Лот продан за рекордные $751 500, сообщили в торговом доме Bonhams. В сообщении отмечается, что копия считается уникальной из-за сопровождающих ее иллюстраций, приписываемых швейцарскому художнику.

«Наш торговый дом провел 26 сентября аукцион древних книг и манускриптов, часть которых была посвящена путешествиям и открытиям новых земель. Безусловным топом торгов стала копия письма Христофора Колумба об открытии Америки. Этот раритет с шестью иллюстрациями был приобретен за $751 500. Еще ни одно письмо Колумба не продавалось на аукционах в мире за такую высокую цену», — сообщил ТАСС представитель торгового дома.

Письмо Колумба было издано не менее 12 раз в 1493 г. — в Испании, Италии, Франции, Швейцарии и Нидерландах, в 1494-1497 гг. — еще шесть раз. Первое иллюстрированное издание появилось в 1493 г. в Базеле. Проданный образец является вторым иллюстрированным изданием.