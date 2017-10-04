Познер попросил организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки

Журналист Владимир Познер предложил организаторам премии ТЭФИ отказаться от вручения победителям статуэтки работы Эрнста Неизвестного и сменить название. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Познера.

Журналист с 1994 по 2008 г. занимал пост президента Академии Российского телевидения, и он лично в 1994 г. по просьбе коллег обратился к выдающемуся скульптору с предложением создать подходящий приз для ТЭФИ. Неизвестный взял с Познера обещание, что «в случае, если демократия выбора получателей Орфея не будет соблюдаться», президент Российской академии телевидения сделает все, чтобы премия больше не вручалась.

«Уважаемые члены Индустриального комитета [организация, проводящая ТЭФИ с 2013 г.], в память об Эрнсте Неизвестном откажитесь от статуэтки Орфея и придумайте собственный приз. Откажитесь и от названия "ТЭФИ"», - написал Познер.

Познер напомнил, что финалистов выбирают не члены Академии российского телевидения, как это было раньше, а специально назначенное жюри, состав которого уменьшился до 70 человек, а в выборе победителей участвуют 14 человек.

По мнению Познера, лучшими годами Академии были первые восемь лет, «хотя за эти годы постепенно накапливалось недовольство тех учредителей (их было 14), чьи каналы становились победителями реже того, что им хотелось». Выход НТВ и ВГТРК из состава Академии, по его словам, практически лишил общенациональный конкурс смысла.

Познер подчеркнул, что хотел решить вопрос с отзывом статуэтки названия премии мирным путем, но напомнил, что «статуэтка Орфея является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название ТЭФИ, что подтверждается имеющимся контрактом, подписанным Эрнстом Неизвестным, Генеральным директором Академии российского телевидения Р. Я. Беспечной и мной».