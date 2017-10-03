«Время» и «Вести недели» получили премию ТЭФИ‍

Жюри премии ТЭФИ признало программу «Время» «Первого канала» лучшей среди информационных на российском телевидении, а в номинации «Лучшая информационно-аналитическая программа» победили «Вести недели» телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

Торжественная церемония вручения премии проходит в московском кинотеатре «Россия».

Лучшим ведущим информационной программы был признан Дмитрий Борисов («Вечерние новости» на «Первом канале»). В новом сезоне Борисов стал ведущим «Пусть говорят» вместо перешедшего на «Россию 1» Андрея Малахова. Лучшим ведущим информационно-аналитической итоговой программы признан Андрей Добров («Добров в эфире» на РЕН ТВ). В свою очередь Владимир Соловьев получил премию ТЭФИ в номинации «Интервьюер».

Лучшим развлекательным ток-шоу прайм-тайма стала программа «Пусть говорят». Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст вручил награду бывшему ведущему ток-шоу Андрею Малахову. «Программы делают масса людей… Этот приз, я считаю, должен достаться Андрею Малахову», — сказал Эрнст и передал полученную статуэтку ведущим церемонии для того, чтобы они вручили ее Малахову.