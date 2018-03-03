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«Нелюбовь» получила кинопремию «Сезар» как лучший иностранный фильм

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Во Франции прошла церемония вручения кинопремии «Сезар». Лучшим фильмом по версии Французской академии кинематографических искусств и техники признан фильм Робина Кампийо «120 ударов в минуту». Картина также получила награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий», а Антуан Рейнарц, сыгравший в этом фильме, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана.

Лучшим режиссером признан Альбер Дюпонтель, снявший картину «До свидания там, наверху». Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Сванн Арло, сыгравший в фильме «Мелкий фермер». Актриса Сара Жиродо, также снимавшаяся в этой ленте, была награждена за лучшую женскую роль второго плана. Лучшей актрисой названа Жанна Балибар, сыгравшая в картине «Барбара».

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» завоевал награду в номинации «Лучший зарубежный фильм». За этот приз сражались семь фильмов, в том числе «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла и «Квадрат» Рубена Эстлунда.

«Нелюбовь» рассказывает историю семьи, которая переживает тяжелый развод. В череде конфликтов и взаимных претензий главные герои перестают замечать своего сына, который чувствует себя совершенно ненужным и однажды неожиданно исчезает. «Нелюбовь» номинирована на «Оскар». 

Как изменилась церемония вручения «Оскара»

Бизнес
Новости

«Газпром» десятый день подряд обновил рекорд экспорта в дальнее зарубежье

Ведомости
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«Газпром» 2 марта установил новый абсолютный рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании. За сутки «Газпром» экспортировал 713,4 млн куб. м.

Таким образом, компания обновляет максимальный исторический показатель уже десятый день подряд. Предыдущее пиковое значение составляло 710,2 млн куб. м газа в сутки.

В «Газпроме» отметили, что впервые рекордные показатели по экспорту газа фиксируются весной, когда объемы потребления обычно начинают снижаться. Экспорт газа растет из-за холодной погоды в Европе. 

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Политика
Новости

В Волоколамске митинг против свалки собрал более 5000 человек

Ведомости
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Более 5000 человек в субботу вышли на митинг в подмосковном Волоколамске, чтобы выразить протест против мусорного полигона ТБО «Ядрово», расположенного рядом с городом. Об этом рассказал «Ведомостям» организатор митинга в Волоколамске Артем Любимов.

Во время митинга жители требовали закрыть свалку в Ядрово, отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС, также протестовали против строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, говорит Любимов . «Руководство местной администрации фактически утаило от жителей чрезвычайную ситуацию: МЧС предоставили результаты анализов воздуха, которые не показали превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в воздухе, но дальнейшие исследования Роспотребнадзора исследования выявили превышение ПДК в 2,5 раза в самом Волоколамске, – сказал "Ведомостям" активист Волоколамска Сергей Гордеев. – В городе практически невозможно дышать, зловонный запах помойки распространяется повсюду».

В июне прошлого года жители Балашихи пожаловались в ходе прямой линии президенту Владимиру Путину на запах с полигона «Кучино». По поручению Путина свалка была закрыта, однако ее рекультивация до сих пор не завершена.

За последние несколько месяцев протесты против свалок прошли еще в нескольких городах Подмосковья – в Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске и других. Жители не довольны увеличением нагрузки на свалки, которые до 2017 г. использовались только для местных нужд. Они требуют закрыть их, а также протестуют против строительства мусоросжигательных заводов. 

Бизнес
Новости

«Газпром» сообщил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом»

Ведомости
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«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины», сообщил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. «И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску “Газпрома” абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», – добавил он.

В пятницу, 2 марта, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа. Так Миллер отреагировал на решение Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» не может быть расторгнут в одностороннем порядке. В случае если контракт будет расторгнут со стороны «Газпрома», Украина обратится в арбитраж «за дополнительной компенсацией ущерба», добавил президент.

Бизнес
Новости

OCCRP узнал о получении Олегом Дерипаской кипрского гражданства

Ведомости
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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не называет имя Дерипаски.

Впервые Дерипаска подал заявление о получении кипрского гражданства в 2016 г., пишет OCCRP, однако ему отказали в связи с расследованием, которое велось в отношении бизнесмена в Бельгии. В июле 2016 г. Дерипаска представил письмо от властей Бельгии, в котором говорилось, что дело было отправлено в архив из-за отсутствия доказательств. В марте 2017 г. миллиардер подал второе заявление, и оно было одобрено.

Из данных, полученных OCCRP и The Guardian, следует, что несколько сотен человек воспользовались программами, которые позволяют состоятельным лицам получить кипрское гражданство, а вместе с ним и право на свободный въезд, работу и проживание в Евросоюзе.

Эти схемы возникли более 30 лет назад, но в последнее десятилетие их популярность резко выросла, отмечает OCCRP. Как сообщает The Guardian, по данным на сентябрь прошлого года, чтобы получить кипрское гражданство, нужно было вложить 2 млн евро в недвижимость на острове или 2,5 млн в компании или государственные облигации.

Согласно данным, предоставленным парламентом Кипра, начиная с 2008 г. кипрское гражданство получили 1685 иностранных инвесторов из стран бывшего СССР, а также из Китая, Ирана и Саудовской Аравии. Кроме того, гражданство присвоено членам их семей (1651 человек). Приток инвестиций от этой схемы оценивается более чем в 4,5 млрд евро.

Из документов, на которые ссылается OCCRP, следует, что гражданство также предлагали еще одному российскому миллиардеру - Виктору Вексельбергу, но он, вероятно, отклонил предложение. Пресс-секретарь бизнесмена заверил OCCRP, что Вексельберг имеет только российское гражданство.

Как перебраться на Кипр

Политика
Новости

В палаточном городке у здания Верховной рады задержаны 50 человек

Ведомости
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Сотрудники киевской полиции задержали 50 человек в палаточном городке у здания Верховной рады. Следственные действия проводятся на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Задержанных доставили в районные управления полиции.

Крищенко пояснил, что одно из уголовных производств было открыто после событий 27 февраля, когда у здания Верховной рады произошли столкновения протестующих с полицией. «Мы проводим следственные действия, как указано в постановлении. Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесения телесных повреждений», – сказал Крищенко, слова которого приводятся в сообщении полиции.

Второе дело возбуждено после попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьского дворца).

В декабре 2017 г. сторонники Михаила Саакашвили попытались штурмовать здание Октябрьского дворца в Киева. Они хотели создать в нем координационной центр. Активисты выломали двери в здание дворца, некоторым удалось прорваться внутрь.

Постановление суда дает следователям возможность работать на месте совершения противоправных действий, изымать вещественные доказательства и опрашивать возможных свидетелей, отметили в полиции. Взрывотехники уже изъяли несколько предметов, «визуально похожих на снаряженные гранаты».

Беспорядки у здания Верховной рады 18 января 2018 года

Авто
Новости

PSA может построить завод двигателей в Калуге

Интерфакс/Ведомости
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Французская PSA Group (марки Peugeot, Citroen, DS и Opel) собирается в 2018 г. принять решение о создании производства двигателей в России, сообщил журналистам гендиректор завода «ПСМА рус» Николя Фебве в пятницу. «Мы работаем над бизнес-кейсом по локализации двигателей в России, в первую очередь, конечно, для нашего производства в Калуге. На создание и запуск линии сборки двигателей в Калуге потребуется как минимум два года. Мы сейчас занимаемся тонкой настройкой бизнес-кейса. Необходимо принять внутреннее решение на уровне группы PSA, чтобы понять, сможем ли мы реализовать данный проект в Калуге», - сказал Фебве. Решение по реализации проекта должно быть «в любом случае принято в текущем году, в течение плюс-минус шести месяцев», сказал он.

Производство двигателей в случае его локализации в России будет направлено в том числе и на экспорт, сказал исполнительный вице-президент PSA, главный управляющий директор по России и региону Евразия и СНГ Кристоф Бержеран. «Это вопрос бизнес-модели - мы также должны быть готовы к тому, чтобы экспортировать эти двигатели», - пояснил он, добавив, что объем производства автомобилей в Калуге не будет соответствовать предполагаемым объемам выпуска двигателей.

В пятницу PSA запустила производство по полному циклу на заводе «ПСМА рус» (70% - у PSA Group и 30% - у японской Mitsubishi Motors Corporation) коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. В организацию сборки грузовых и пассажирских фургонов было вложено 70 млн евро.

Производство на заводе в Калуге сейчас работает в одну смену, на нем занято 1800 человек. «Вторая смена будет запущена с понедельника [5 марта], мы ожидаем, что в целом завод "ПСМА" выпустит по итогам 2018 г. 30 000-40 000 автомобилей», - сказал Фебве. В середине апреля планируется запустить производство пассажирских версий фургонов, в середине июня - их VIP-версий.

Завод «ПСМА рус» с июля 2012 г. выпускает автомобили по полному производственному циклу. Сейчас завод, кроме LCV, производит седаны Peugeot 408 и Citroen С4, внедорожники Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Производственные мощности предприятия (две сборочные линии) позволяют выпускать до 125 000 автомобилей в год. Общие инвестиции в проект составили 550 млн евро.

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Политика
Новости

РБК узнал о задержании замначальника таможни Дагестана

Ведомости
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В Дагестане задержан заместитель начальника республиканской таможни Араз Галимов, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству региона. По его словам, у следствия есть подозрения на контрабанду и наркотрафик через южную границу республики с Азербайджаном.

Помимо Галимова задержан начальник одного из отделов таможни, добавил собеседник РБК. В дежурной службе дагестанской таможни не подтвердили задержания. «Просто идут следственные мероприятия», — сказали там.

Местное издание «Новое дело» сообщило, что в доме Галимова прошли обыски. «Мы ничего не подтверждаем, пока идут только следственные действия», — ответили в дагестанской таможне.

Политика
Новости

Трамп продлил на год санкции в отношении России из-за ситуации на Украине

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции в отношении России, введенные в 2014 г. из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении Белого дома США.

В администрации американского президента отметили, что действие указа о санкциях продлевается еще на год, потому что ситуация на Украине «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

Политика
Новости

Путин рассказал, какое событие в истории России он хотел бы изменить

Ведомости
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Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у него была возможность изменить что-либо в истории страны, то он хотел бы предотвратить распад СССР. Об этом президент сказал во время блиц-опроса на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

При этом на вопрос о том, в каком историческом периоде он хотел бы оказаться, Путин ответил: «Сегодня». «Вы понимаете, в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я президент», — сказал он.

Отвечая на другие блиц-вопросы, Путин заявил, что главное в жизни — результат, а сила России — в людях. На вопрос о несбывшейся мечте президент ответил, что его цель понятна: «Я хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной, устремленной вперед». На вопрос, хотел бы он знать свое будущее через 5-10 лет, Путин ответил отрицательно.

Также его спросили, что он делает перед новогодним обращением президента. «Тоже смотрю телевизор и жду выступления президента», — сказал Путин. На вопрос, верите ли вы в приметы, президент ответил положительно. 

Новое оружие, которое показал Путин

Бизнес
Новости

Порошенко считает невозможным односторонний разрыв контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Ведомости
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Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» не может быть расторгнут в одностороннем порядке, заявил президент Украины Петр Порошенко. В случае, если контракт будет расторгнут со стороны «Газпрома», Украина обратится в арбитраж «за дополнительной компенсацией ущерба», добавил президент.

«Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" не предусматривает права их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства», — цитирует Порошенко ТАСС

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа.

Так Миллер отреагировал на решение Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — заявил он.

Политика
Новости

Путин рассказал о награжденных за разработку нового оружия

Ведомости
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Представленные российскому президенту Владимиру Путину списки на награждение за разработку новейшего оружия содержали несколько листов, где «убористым почерком были перечислены даже не люди, а целые предприятия», рассказал Путин участникам медиафорума ОНФ. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Я говорю, это что такое? А мне главный конструктор говорит - а это наша кооперация», – добавил Путин. По словам президента, эти списки убедили его, что «мы не утащили где-то что-то или где-то что-то свинтили». «Это результат работы конструкторских бюро и предприятий чуть ли не всей страны», – отметил он.

Все представленные Путиным во время послания военные наработки можно будет применить для гражданских целей, и это будет делаться, сказал президент.

Во время послания Федеральному собранию Путин представил разработанную в России крылатую ракету с ядерной силовой установкой и ядерным зарядом. Она имеет неограниченную дальность, отметил президент. Он также представил кадры старта этой ракеты и ее полет. Представитель минобороны США Дана Уайт ответила на слова Путина, что США не удивлены. А сразу несколько американских каналов сообщили со ссылкой на источник, что Вашингтон наблюдал несколько испытаний этой ракеты, все они завершились крушением.

Как выглядит новейшее оружие России, которое должно напугать США

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