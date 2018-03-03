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«Нелюбовь» получила кинопремию «Сезар» как лучший иностранный фильм

Во Франции прошла церемония вручения кинопремии «Сезар». Лучшим фильмом по версии Французской академии кинематографических искусств и техники признан фильм Робина Кампийо «120 ударов в минуту». Картина также получила награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий», а Антуан Рейнарц, сыгравший в этом фильме, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана.

Лучшим режиссером признан Альбер Дюпонтель, снявший картину «До свидания там, наверху». Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Сванн Арло, сыгравший в фильме «Мелкий фермер». Актриса Сара Жиродо, также снимавшаяся в этой ленте, была награждена за лучшую женскую роль второго плана. Лучшей актрисой названа Жанна Балибар, сыгравшая в картине «Барбара».

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» завоевал награду в номинации «Лучший зарубежный фильм». За этот приз сражались семь фильмов, в том числе «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла и «Квадрат» Рубена Эстлунда.

«Нелюбовь» рассказывает историю семьи, которая переживает тяжелый развод. В череде конфликтов и взаимных претензий главные герои перестают замечать своего сына, который чувствует себя совершенно ненужным и однажды неожиданно исчезает. «Нелюбовь» номинирована на «Оскар».

Как изменилась церемония вручения «Оскара»