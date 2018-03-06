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Дворкович стал председателем оргкомитета ЧМ-2018 вместо Мутко

Организационный комитет чемпионата мира по футболу 2018 г. возглавил зампред правительства Аркадий Дворкович, сообщил журналистам вице-премьер и прежний руководитель комитета Виталий Мутко.

«Мы приняли решение, что генеральным директором является Алексей Сорокин, а мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его. Моя задача - выполнять техническую работу, обеспечить выполнение всех гарантий, которое дало государство: строительство, подготовка инфраструктуры. 25 мая мы планируем все передать оргкомитету», - сказал Мутко (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Виталий Мутко был освобожден от должности председателя оргкомитета и вышел из состава его наблюдательного совета. Также Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря пожизненно лишил Мутко возможности участвовать в качестве официального лица от России в Олимпийских играх.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г., матчи состоятся в 11 городах.

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