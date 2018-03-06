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Путин снялся в проморолике о ЧМ-2018

Российский президент Владимир Путин снялся в проморолике чемпионата мира по футболу. Он приурочен к 100 дням до старта мероприятия и опубликован в Twitter официального сайта ЧМ-2018.

«Кто-то уже считает дни до старта величайшего шоу на земле», – говорится в начале ролика. Потом в нем появляются несколько известных футболистов, среди них – Диего Марадона, Уэйн Руни и Дмитрий Аленичев, которые набивают мяч. На 1:12 минуте ролика появляется Путин, который играет в футбол вместе с президентом FIFA Джанни Инфантино. Российский президент даже отбивает мяч головой.

Чемпионат мира по футболу – 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.