Футболисты ЦСКА проиграли лондонскому «Арсеналу» в четвертьфинале Лиги Европы

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РБК сообщил об изъятии документов в администрации Волоколамска

В администрациях Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов, передает РБК со ссылкой на местных чиновников. По их словам, действия правоохранительных структур могут быть связаны с митингами против мусорных полигонов и выборами.

4 апреля два сотрудника подмосковного УЭБиПК запросили у администрации Волоколамска документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 г., рассказал РБК глава города Петр Лазарев. «Они показали письмо за подписью своего руководства, где были указаны номера договоров, какие они просили предоставить. Мы предоставили документы, они их изымали и копировали», – уточнил он.

По его словам, данное оборудование в Волоколамске финансировали область, район и город. Ранее сотрудники правоохранительных органов не обращались в администрацию города по этому вопросу, сказал глава города. По его мнению, приход полиции может быть связан с протестными акциями против мусорного полигона «Ядрово», на которые администрация города выдавала разрешение.

5 апреля также прошли обыски в администрации Серпуховского района и местном дворце спорта «Надежда», где 14 апреля состоится митинг против мусорного полигона «Лесная». Об этом РБК рассказал глава администрации Александр Шестун. По его словам, днем в администрацию пришли шесть сотрудников ФСБ в масках и бронежилетах. Они изымали документы 2007 и 2008 гг., которые касались выделения земли под жилищное строительство. Во дворец спорта пришли около 15 сотрудников УЭБиПК. «Их интересовали свежие документы – например, правильно ли расходовались средства на празднование Дня Победы», – добавил Шестун.

По его словам, обыски могут быть связаны с будущими выборами главы района. Шестун рассказал, что глава администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов и другие высокопоставленные чиновники обещали ему «проблемы с областным ГУВД и ФСБ», если он пойдет на прямые выборы.

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