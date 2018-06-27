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Марадоне потребовалась помощь врачей после матча Аргентина – Нигерия

Бывший капитан аргентинской сборной по футболу, чемпион мира 1986 г. Диего Марадона почувствовал себя плохо после матча Аргентина – Нигерия (2:1) в Санкт-Петербурге. Видео инцидента опубликовал на своей страничке в Twitter футбольный комментатор телеканалов TEN Sports Джои Моррисон.

На представленных кадрах видно, как легенду аргентинского футбола под руки уводят с vip-трибуны «Санкт-Петербург арены», первая помощь была оказана ему на стадионе. Позже он был госпитализирован, отмечала «Фонтанка». Однако уже в 1.41 ночью Марадона был на пути в Москву. Его фото в салоне самолета опубликовала в своем твиттере колумбийский журналист, президент TeleSUR Патриция Виллегас. «Диего, вы госпитализированы?» - гласила подпись к фото.

По данным аргентинского издания La Nacion, причиной недомогания бывшего футболиста стал скачок давления. Петербургский «Пятый канал» сообщил, что врачи диагностировали у Марадоны повышенное давление и хрипы в области сердца. При этом телеканал со ссылкой на очевидцев указывал, что футболист «крепко выпил, а может, и не только выпил».

Перед началом игры Марадона танцевал с нигерийской болельщицей. На 15-й минуте первого тайма после гола Лионеля Месси бывший полузащитник аргентинской сборной бурно радовался, воздев руки к небесам, а на 45-й минуте, казалось, заснул на трибунах. Победный гол Маркоса Рохо Марадона отметил неприличными жестами.

Радость Диего Марадоны от победы сборной Аргентины над Нигерией