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Зрители «Черного зеркала» смогут сами выбрать концовку эпизода нового сезона

Стриминговый сервис Netflix позволит зрителям выбирать, чем закончится тот или иной эпизод сериала или фильм, расширяя сферу применения интерактивного телевидения. Первым проектом, в котором будет использоваться эта технология, станет научно-фантастический сериал «Черное зеркало», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сериал рассказывает о социальных последствиях развития технологии. Премьера пятого сезона «Черного зеркала» ожидается в декабре. Первый эпизод с возможностью выбора финала выйдет до конца года, пишет Bloomberg.

Агентство уточняет, что компания продолжает развивать технологии, которые дадут аудитории возможность управлять сюжетом. Ранее Netflix выпустил анимационное шоу Puss in Book, в котором зрители сами могли выбрать вариант концовки, решая в начале программы, против кого будет бороться ее главный герой.

Представители Netflix оперативно не прокомментировали Bloomberg эту информацию.

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