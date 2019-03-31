NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭ
Сотрудники Лувра Абу-Даби (филиал парижского музея в ОАЭ) не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi), которая должна была быть выставлена в музее еще в сентябре прошлого года, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Полотно ранее принадлежало российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Департамент культуры и туризма Абу-Даби в сентябре сообщил,что картина «Спаситель мира» пока не будет выставляться в музее, причины не назывались.
«Сотрудники Лувра в Абу-Даби негласно сообщают, что не знают, где находится полотно», – пишет NYT. По данным издания, в парижском Лувре тоже «не смогли установить местонахождение «Спасителя мира». Между представителями Лувра в Париже и его филиала в Абу-Даби ведутся консультации по этому вопросу, к ним подключены французские власти, рассказали собеседники NYT.
Картину «Спаситель мира» Лувр Абу-Даби должен был выставить 18 сентября. На полотне изображен Иисус Христос в голубых одеждах, держащий хрустальный шар. Полотно было написано около 1500 г., долгое время его считали утраченным. Впервые картина появилась на аукционе в 1958 г., тогда ее продали за 45 фунтов как полотно авторства мастера «школы да Винчи». В 2011 г. было установлено, что картину написал сам Леонардо.
Рыболовлев купил картину в 2013 г. за $127,5 млн у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Российский миллиардер впоследствии с ним судился, обвиняя в мошенничестве в ходе этой сделки: Бувье продал Рыболовлеву картину на $40 млн дороже, чем купил сам.
В ноябре 2017 г. «Спасителя мира» выставили на аукционе Christie’s. В итоге полотно продали за $450,3 млн. Картина стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо продававшимся на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке. Имя картины покупателя не раскрывалось. Это мог быть наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Картины в коллекции миллиардера Дмитрия Рыболовлева
В ноябре 1969 г. картина была продана за $51,6 млн на аукционе Binoche et Godeau в Париже. В коллекции Рыболовлева она появилась в 2004 г. за $43,8 млн
В 2014 г. Рыболовлев заплатил за картину $186 млн
Рыболовлев приобрел картину в 2012 г. за $118 млн
Рыболовлев приобрел картину за $6 млн
В 2013 г. Бувье приобрел ее за $80 млн и перепродал Рыболовлеву за $127,5 млн. «Надбавка» в более чем $40 млн и стала поводом для иска: миллиардер обвинил Бувье в мошенничестве. В ноябре 2017 г. эту картину выставили на аукционе Christie’s. В итоге «Спасителя мира» продали за $450,3 млн при стартовой цене в $100 млн. Она стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо продававшимся на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке. Кто покупатель картины – неизвестно
Продажа других картин прошла для Рыболовлева не так удачно. Полотно Климта миллиардер продал в ноябре 2015 г. за $170 млн, тогда как приобрел за $183,8 млн, пишет Bloomberg
Полотно Гогена, которое Рыболовлев купил за $85 млн в июне 2008 г., спустя 9 лет ему удалось продать лишь за $25 млн
Картина была куплена миллиардером за $35 млн в 2010 г. Аукцион Christie’s оценивал ее $8,1-10,6 млн, а продана она была за $5,8 млн
Рыболовлев купил полотно за $120 млн, а продал – менее чем за $50 млн в марте 2017 г.