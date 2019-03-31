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NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭ

Сотрудники Лувра Абу-Даби (филиал парижского музея в ОАЭ) не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi), которая должна была быть выставлена в музее еще в сентябре прошлого года, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Полотно ранее принадлежало российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Департамент культуры и туризма Абу-Даби в сентябре сообщил,что картина «Спаситель мира» пока не будет выставляться в музее, причины не назывались.

«Сотрудники Лувра в Абу-Даби негласно сообщают, что не знают, где находится полотно», – пишет NYT. По данным издания, в парижском Лувре тоже «не смогли установить местонахождение «Спасителя мира». Между представителями Лувра в Париже и его филиала в Абу-Даби ведутся консультации по этому вопросу, к ним подключены французские власти, рассказали собеседники NYT.

Картину «Спаситель мира» Лувр Абу-Даби должен был выставить 18 сентября. На полотне изображен Иисус Христос в голубых одеждах, держащий хрустальный шар. Полотно было написано около 1500 г., долгое время его считали утраченным. Впервые картина появилась на аукционе в 1958 г., тогда ее продали за 45 фунтов как полотно авторства мастера «школы да Винчи». В 2011 г. было установлено, что картину написал сам Леонардо.

Department of Culture and Tourism — Abu Dhabi Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi)

Рыболовлев купил картину в 2013 г. за $127,5 млн у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Российский миллиардер впоследствии с ним судился, обвиняя в мошенничестве в ходе этой сделки: Бувье продал Рыболовлеву картину на $40 млн дороже, чем купил сам.

В ноябре 2017 г. «Спасителя мира» выставили на аукционе Christie’s. В итоге полотно продали за $450,3 млн. Картина стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо продававшимся на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке. Имя картины покупателя не раскрывалось. Это мог быть наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Картины в коллекции миллиардера Дмитрия Рыболовлева