Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

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«Почта России» до конца года откроет 4000 розничных точек нового формата

«Почта России» до конца текущего года собирается открыть в своих отделениях более 4000 розничных точек нового формата с самообслуживанием, пишет газета «Коммерсантъ». Речь идет о сети «Почтамаг». В городских точках преимущественно будут продавать книги, канцелярию, напитки, снеки и кондитерские изделия. В сельской рознице — продукты питания, бытовую химию, предметы первой необходимости и сопутствующие товары. При этом жители небольших населенных пунктов смогут влиять на ассортимент, оставляя пожелания о наличии товаров, уточнили в «Почте России».

Всего точки продаж будут открыты в 61 регионе России, их число будет увеличено с сегодняшних 236 до 4000, отметил представитель ФГУПа.

На сегодняшний день у «Почты России» 42 000 отделений, из них 70% расположены в малых населенных пунктах. Первые тестовые точки нового формата розницы «Почта России» запустила в Петербурге и Ленинградской области в декабре прошлого года. В начале этого года в тестовом режиме точки продаж появились еще в четырех федеральных округах: Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном.