Назван город проведения «Евровидения» в 2020 году

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СКР начал проверку после утечки в интернет данных почти всех сотрудников РЖД

Следственный комитет (СКР) начал проверку после того, как в открытом доступе в интернете были опубликованы данные сотрудников РЖД. Об этом говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным ведомства, в период до 28 августа этого года неизвестные совершили несанкционированное проникновение в информационные служебные ресурсы монополии. Они получили доступ к фотографиям и персональным данным сотрудников госкомпании. Данные были размещены в интернете. Это «повлекло последствия в виде существенного вреда, причиненного законным интересам государства и общества», подчеркнул СКР.

Ведомство устанавливает обстоятельства и причины случившегося. РЖД также проводит внутреннюю проверку и взаимодействует со следствием, добавил СКР.

Об утечке 27 августа сообщил специалист по корпоративной защите данных, техдиректор DeviceLock Ашот Оганесян. Он рассказал, что в интернете опубликованы личные данные 703 000 сотрудников, включая их ФИО, даты рождения, адреса, номера СНИЛС, фотографии, должности, телефоны. Как свидетельствует информация по состоянию на II квартал 2019 г., в РЖД работают 730 000 человек. Это означает, что в сеть утекли данные около 96% сотрудников компании.

РЖД, комментируя эту информацию, сообщала, что утечек данных клиентов не было.