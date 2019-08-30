Назван город проведения «Евровидения» в 2020 году
Нидерландский город Роттердам станет местом проведения «Евровидения» в 2020 г. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBU), организатора конкурса.
Как отмечается в сообщении, выбор был сделан в результате «большого соперничества». Между собой конкурировали пять городов и регионов, из них победителями стали сначала Роттердам и Маастрихт, а затем — Роттердам.
Финал пройдет 16 мая, а полуфиналы — 12 и 14 мая.
Голландия стала страной проведения «Евровидения» в 2020 г., поскольку на «Евровидении» в этом году победил нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс с композицией под названием Arcade. Второе место занял итальянский певец Махмуд с песней Soldi. Третье место досталось российскому певцу Сергею Лазареву. Он во второй раз за свою карьеру занял эту строчку на конкурсе.