Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение». Он набрал 369 баллов. Трансляцию финала вел телеканал «Россия 1».
Победу на «Евровидении-2019» одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Согласно правилам «Евровидения», в следующем году конкурс пройдет в этой стране. Второе место занял певец Махмуд из Италии.
В этом году «Евровидение» проходило в Тель-Авиве. Израиль получил право на его проведение, поскольку в прошлом году конкурс выиграла израильская певица Нетта с песней Toy, набравшая в финале 529 голосов. Россия в прошлом году не прошла в финал «Евровидения» впервые с 2004 г. Тогда страну на конкурсе представляла певица Юлия Самойлова.
Лазарев участвовал в «Евровидении» второй раз. В прошлый раз он представлял Россию на конкурсе в 2016 г. Тогда певец также занял третье место, победив при этом в зрительском голосовании.