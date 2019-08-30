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AP: финал Лиги чемпионов по футболу пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году

Финал Лиги чемпионов по футболу в 2021 г. пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит арена», сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Официально об этом должны объявить после заседания исполкома УЕФА 24 сентября.

Кроме того, по словам собеседников агентства, финал турнира в 2022 г. состоится на стадионе «Альянц арена» в Мюнхене, а в 2023 г. – на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Это не первый раз, когда Россия принимает финал Лиги чемпионов. В 2008 г. победитель турнира определился на стадионе «Лужники» в Москве. В матче встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Победу со счетом 6:5 одержал «Манчестер Юнайтед».