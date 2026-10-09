В Москве выставят на аукцион прежде неизвестные иконы живописца Боровиковского

В июле 2026 г. во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были найдены мощи князя Димитрия Донского. В южной стене храма обнаружили три саркофага, один из которых и принадлежал святому. 18 августа патриарх Кирилл подтвердил подлинность мощей. Частицы мощей Димитрия Донского выставлялись для поклонения в храме Христа Спасителя в сентябре.