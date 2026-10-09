В Москве выставят на аукцион прежде неизвестные иконы живописца Боровиковского
На аукцион в Москве выставят две ранее неизвестные иконы, созданные кругом живописца Владимира Боровиковского, стоимостью 1,5 млн руб. каждая. Об этом «Ведомостям» сообщили в аукционно-выставочном пространстве «Протокол», где и будут предложены лоты.
Речь идет об иконах «Преподобный Сергий Радонежский благословляет великого князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву» и «Святитель Николай Чудотворец». Они были написаны артелью Боровиковского в конце XVIII в. для Борисоглебского собора в Торжке.
В аукционном пространстве отметили «исключительную» сохранность произведений и уникальную технику. Иконы выполнены под влиянием европейских художественных тенденций.
Боровиковский и круг его учеников создали 37 образов для Борисоглебского собора за период работы в местной мастерской. Пространство для работы тогда предоставил известный архитектор Николай Львов, с которым Боровиковский был в дружеских отношениях.
Всего на аукционе 15 октября, помимо впервые представленных икон Боровиковского, выставят 48 лотов, оцененных более чем в 86 млн руб. Торги пройдут в онлайн-формате и очно в «Протоколе» в столичном районе Хамовники.
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