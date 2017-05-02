Как стать идеальным заместителем

Заместителям редко достаются аплодисменты. Но их работа, если ее выполнять правильно, тоже может приносить хорошее вознаграждение и удовлетворение. У заместителя есть полномочия, при этом он редко становится объектом критики, если дела в компании идут плохо. Лучшие заместители могут спорить с боссом, указывать на его ошибки, но при этом все равно будут следовать плану лидера.

Навыки заместителя и босса должны дополнять друг друга. «Если ваш босс всегда смотрит вглубь проблем, вам лучше иметь поверхностный взгляд, – объясняет профессор менеджмента в Carnegie Mellon University Роберт Келли. – Вам придется отказаться от амбиций. Тем, кто хочет выглядеть всегда лидером, место заместителя не подойдет».