Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Работа ищет врачей и инженеров

Безработица в Петербурге снижается

Работодатели активно ищут инженеров, врачей и бухгалтеров

Число зарегистрированных безработных в Петербурге на конец июня 2017 г. составило 10 147 человек, говорится в материалах комитета по труду и занятости. В конце июня 2016 г. в городе было зарегистрировано 12 873 безработных, на конец июня 2015 г. – 12 958, на конец июня 2014 г. – 9111. Число безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) также снижается (см. инфографику) – по итогам января – мая 2017 г. их было 49 900 человек (годом раньше – 50 500).

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