Как заработать на уроках кулинарии

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Повар Дмитрий Орловский умеет не только готовить, но и развлекать людей Личный архив

30-летний уроженец Владимира Дмитрий Орловский несколько лет трудился поваром в московских ресторанах, а в 2010 г. устроился в российское посольство в Сенегале. Особенно нравились послу вяленое манго и домашнее мороженое, вспоминает Орловский. Через четыре года контракт закончился, и Орловскому пришлось вернуться в Россию. Работать поваром по найму ему надоело, а на собственный ресторан не было денег. Супруга Орловского Маргарита в интернете прочитала, что в Москве много процветающих кулинарных студий, где повара учат гостей готовить итальянскую пасту, грузинское хачапури и французские десерты. Но во Владимире таких курсов не было.

В середине 2014 г. Орловские зарегистрировали компанию «Роулет». В открытие студии они вложили около 3,5 млн руб. – супруги продали два личных автомобиля, часть суммы Дмитрию удалось накопить за годы работы в посольстве. Орловские сняли помещение площадью 153 кв. м в центре города примерно за 100 000 руб. в месяц, оборудовали кухню и купили бытовую технику. В декабре 2014 г. Дмитрий провел первый мастер-класс, как испечь имбирное печенье к Новому году. Поначалу занятия были бесплатными – лишь бы горожане узнали о студии. А в этом году выручка «Роулета» составит 8,3 млн руб. Рентабельность продаж – 31%, это хороший показатель для молодой студии, утверждает Анастасия Парунцева, директор по развитию бизнеса одной из крупнейших российских кулинарных студий, Culinaryon (19 филиалов в России и за рубежом).

Массовик-затейник

Открыть кулинарную студию намного дешевле и проще, чем ресторан, утверждает бывший совладелец московской кулинарной студии Clever Михаил Лиске. К тому же студия прибыльнее ресторана почти в 1,5–2 раза, говорит Парунцева. Основные расходы на студию – аренда помещения, оборудование кухни и реклама. По оценкам гендиректора студии «Вкусотеррия» Елены Волонихиной, в Москве на открытие кулинарной школы требуется 5–15 млн руб. Для сравнения: в запуск ресторана нужно вложить 50–70 млн руб., знает директор сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.