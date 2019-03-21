Как бывшие менеджеры Delivery Club и «Газпрома» зарабатывают на хламе

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На складе Мердана Дурдымурадова (слева направо) и Константина Захарова хранятся 25 000 вещей Андрей Гордеев / Ведомости

33-летний Константин Захаров и 28-летний Мердан Дурдымурадов на собственном опыте знают, что первый блин выходит комом. Они познакомились несколько лет назад, когда оба безуспешно пытались запустить сервисы доставки готовой еды. Захаров в 2016 г. уволился с должности управляющего директора Delivery Club и начал готовить к запуску сервис доставки еды из ресторанов Foodmate и даже получил инвестиции от Mail.ru Group. Но так и не запустил: вскоре Mail.ru купила компанию Delivery Club и решила объединить ее с Foodmate. Mail.ru попросила Захарова вернуться на прежнюю должность в Delivery Club. Дурдымурадов, друг Захарова, после трех лет работы руководителем проектов в «Газпроме» тоже увлекся идеей онлайн-доставки и стал сооснователем службы доставки еды из ресторанов за восемь минут «Голод». Компания оказалась убыточной и закрылась в 2018 г. Дурдымурадов подрабатывал внештатным консультантом. Обоих тяготила работа по найму.

Новая идея возникла через два года. Зимой 2018 г. Захаров переезжал в новую квартиру и обнаружил, что у него накопилось много ненужных вещей, которых жаль выбрасывать. У большинства москвичей дома полно хлама: на балконе, в коридоре, в шкафу или под кроватью, рассуждал Захаров. Ему пришла мысль организовать платное хранение ненужных вещей. В 2018 г. он во второй раз уволился из Delivery Club и позвал Дурдымурадова создать компанию «Чердак». Основатели вложили в компанию $300 000 сбережений. Доля Захарова составила 75%, Дурдымурадова – 25%. Захаров говорит, что получил при увольнении хорошее вознаграждение. К маю партнеры запустили сайт, сняли склад, наняли грузчиков, арендовали грузовую машину и стали принимать заказы. Клиенты оставляют заявку в личном кабинете на сайте компании, грузчики «Чердака» приезжают по адресу, пакуют вещи в коробки и отвозят на склад. Cотрудники фотографируют вещи, приклеивают штрихкод, каждая коробка получает номер, который загружается в IT-систему. Клиент в личном кабинете может следить за передвижением предметов, попросить фотографии вещей на складе или оформить возврат.

Вызов грузчиков «Чердака» стоит 1500 руб., а хранение вещей – от 400 до 16 000 руб. в месяц в зависимости от объема сдаваемых вещей. Минимальный срок – три месяца. За год услугами «Чердака» воспользовались 1500 москвичей, а выручка сервиса составляет около 5 млн руб. в месяц, говорит Захаров. Чаще всего сдают велосипеды, шины, детские коляски, бытовую технику и мебель.

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