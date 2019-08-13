Почему сотрудники российских компаний боятся психологов
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Около трети (31%) российских сотрудников плохо спит по ночам из-за стресса на работе, по данным недавнего опроса компании «Альфастрахование». Их душевные переживания отражаются на производительности труда. Из-за психологических проблем эффективность работника падает в 2 раза, 38% рабочего времени он не может концентрироваться на своих обязанностях и берет в среднем один больничный в месяц, показало исследование компании Morneau Shepell и Международной профессиональной организации поддержки сотрудников.
Стресс на работе испытывают практически все – от крановщиков и инкассаторов до руководителей отделов и топ-менеджеров, говорит владелец компании «Специальные эмоциональные технологии» Александр Евдокименко. При этом человек даже не понимает, что испытывает стресс, – более 40% эмоциональных переживаний не осознается сотрудником, продолжает он. Например, оператор колл-центра или консультант в отделении банка ни на минуту не может расслабиться – он вынужден общаться с клиентами, молча выслушивать претензии, а иногда и оскорбления покупателей, говорит Евдокименко. В напряжении работают и сотрудники IT-компаний, например менеджеры проектов до 35 лет, которые руководят творческим процессом в команде. Высокая зарплата только повышает стресс – человек чувствует еще больше ответственности, считает Евдокименко.
Отдельная категория – топ-менеджеры. По словам Евдокименко, у руководителей компаний уровень стресса зашкаливает, они переживают из-за работы больше, чем линейный персонал. «Топ-менеджеры даже в нерабочей обстановке чувствуют себя как люди, попавшие в ДТП», – рассказывает он.
Чаще всего сотрудники волнуются из-за личных проблем (40%), семейных отношений (29%) или работы (18%), по данным Morneau Shepell. Но из-за чего бы ни волновались сотрудники, переживания сказываются на работе.
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