Как два сценариста из Новосибирска марафоны организовали

Как два сценариста из Новосибирска марафоны организовалиНо не для спортсменов, а для начинающих художников. Дело оказалось прибыльным
«Рисование меняет жизнь», – считает психолог, выпускница НГПУ Анна Кастальская. Она сама рисовать начала лишь во взрослом возрасте.
В 2015 г. она вместе с мужем Максимом Донченко открыла онлайновую школу рисования для непрофессионалов Enterclass. Донченко и Кастальская ровесники, им по 42 года. Сначала бизнес развивался медленно – рывок произошел после того, как супруги придумали художественные марафоны. Сейчас в месяц Enterclass продает курсов на 1,7–1,8 млн руб. с пиками в декабре и перед праздниками, когда люди охотно тратят деньги и готовят подарки.
Борьба со стрессом
Согласно СПАРК, в 2019 г. выручка ООО «Энтеркласс» составила 11,9 млн руб., а чистая прибыль – 720 000 руб. В 2015 г. у школы было 100 учеников, а сейчас аудитория Enterclass составляет 60 000 человек.