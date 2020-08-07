Как два сценариста из Новосибирска марафоны организовали

В 2015 г. она вместе с мужем Максимом Донченко открыла онлайновую школу рисования для непрофессионалов Enterclass. Донченко и Кастальская ровесники, им по 42 года. Сначала бизнес развивался медленно – рывок произошел после того, как супруги придумали художественные марафоны. Сейчас в месяц Enterclass продает курсов на 1,7–1,8 млн руб. с пиками в декабре и перед праздниками, когда люди охотно тратят деньги и готовят подарки.