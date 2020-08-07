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Как два сценариста из Новосибирска марафоны организовали

Но не для спортсменов, а для начинающих художников. Дело оказалось прибыльным
Надежда Померанцева
Анне Кастальской и Максиму Донченко очень пригодились навыки написания сценариев и съемок корпоративных видеороликов /Евгений Разумный / Ведомости

«Рисование меняет жизнь», – считает психолог, выпускница НГПУ Анна Кастальская. Она сама рисовать начала лишь во взрослом возрасте.

В 2015 г. она вместе с мужем Максимом Донченко открыла онлайновую школу рисования для непрофессионалов Enterclass. Донченко и Кастальская ровесники, им по 42 года. Сначала бизнес развивался медленно – рывок произошел после того, как супруги придумали художественные марафоны. Сейчас в месяц Enterclass продает курсов на 1,7–1,8 млн руб. с пиками в декабре и перед праздниками, когда люди охотно тратят деньги и готовят подарки.

Борьба со стрессом

Согласно СПАРК, в 2019 г. выручка ООО «Энтеркласс» составила 11,9 млн руб., а чистая прибыль – 720 000 руб. В 2015 г. у школы было 100 учеников, а сейчас аудитория Enterclass составляет 60 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных