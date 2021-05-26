Что делают хорошие руководители, которые приходят на смену плохим

Что делают хорошие руководители, которые приходят на смену плохимВсем хорошим руководителям приходится разбираться с достижениями и неудачами плохого предшественника. Как не наломать дров?
Если вы приходите на смену плохому или неоднозначному руководителю, возможно, вам придется взять на себя ответственность за его ошибки и одновременно разработать новую стратегию. Новым менеджерам часто приходится принимать решительные меры, чтобы спасти свою компанию или подразделение, но важно не выплеснуть с водой ребенка. Наконец, работать нередко приходится с разуверившимися и уставшими командами.
Даже самым опытным лидерам сложно иметь дело со всеми этими проблемами одновременно. Несколько базовых приемов помогут компании не только отойти от проблем неудачного руководства, но и трансформировать свою структуру и помочь всем сотрудникам достичь своего потенциала.
1. Признайте достижения прошлого начальника. Хорошие лидеры проводят границу между прошлым и будущим. Многие проводят эту границу, полностью игнорируя своего предшественника – или, еще хуже, обвиняя его во всех ошибках и проблемах компании. Это особенно соблазнительно, если у предшественника плохая репутация.
Но хорошие лидеры признают факты прошлого и понимают: каким бы плохим ни был прошлый руководитель, кое-что ему все же удалось. Скорее всего, некоторые из ваших сотрудников поддерживают прошлое руководство, и не все согласятся с оценкой того, что пошло не так и что нужно менять. Новый руководитель должен признать все хорошее, что было сделано предшественником, но в то же время не стесняться говорить о травме и вреде, который он нанес компании.