Что делают хорошие руководители, которые приходят на смену плохим

Но хорошие лидеры признают факты прошлого и понимают: каким бы плохим ни был прошлый руководитель, кое-что ему все же удалось. Скорее всего, некоторые из ваших сотрудников поддерживают прошлое руководство, и не все согласятся с оценкой того, что пошло не так и что нужно менять. Новый руководитель должен признать все хорошее, что было сделано предшественником, но в то же время не стесняться говорить о травме и вреде, который он нанес компании.