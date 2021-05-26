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Что делают хорошие руководители, которые приходят на смену плохим

Всем хорошим руководителям приходится разбираться с достижениями и неудачами плохого предшественника. Как не наломать дров?
Эндрю Блам
Варвара Гранкова

Если вы приходите на смену плохому или неоднозначному руководителю, возможно, вам придется взять на себя ответственность за его ошибки и одновременно разработать новую стратегию. Новым менеджерам часто приходится принимать решительные меры, чтобы спасти свою компанию или подразделение, но важно не выплеснуть с водой ребенка. Наконец, работать нередко приходится с разуверившимися и уставшими командами.

Даже самым опытным лидерам сложно иметь дело со всеми этими проблемами одновременно. Несколько базовых приемов помогут компании не только отойти от проблем неудачного руководства, но и трансформировать свою структуру и помочь всем сотрудникам достичь своего потенциала.

1. Признайте достижения прошлого начальника. Хорошие лидеры проводят границу между прошлым и будущим. Многие проводят эту границу, полностью игнорируя своего предшественника – или, еще хуже, обвиняя его во всех ошибках и проблемах компании. Это особенно соблазнительно, если у предшественника плохая репутация.

Но хорошие лидеры признают факты прошлого и понимают: каким бы плохим ни был прошлый руководитель, кое-что ему все же удалось. Скорее всего, некоторые из ваших сотрудников поддерживают прошлое руководство, и не все согласятся с оценкой того, что пошло не так и что нужно менять. Новый руководитель должен признать все хорошее, что было сделано предшественником, но в то же время не стесняться говорить о травме и вреде, который он нанес компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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