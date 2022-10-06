Минтруд увеличивает квоты для мигрантов в центре России

Минтруд увеличивает квоты для мигрантов в центре РоссииВ новых реалиях компании будут пытаться активней привлекать иностранные кадры, полагают эксперты
Минтруд перераспределяет квоты на 2022 г. на работу в России для мигрантов, прибывающих из стран, у которых установлен визовый режим с Россией. Мигранты, прибывающие в Россию из безвизовых стран, работают по патентной системе – разрешение на работу им не требуется. За семь месяцев 2022 г. выдано более 1 415 314 патентов. Для граждан стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и вовсе не нужны никакие дополнительные документы для работы в России. Для визовых мигрантов за первые семь месяцев 2022 г. всего оформлено 57 986 разрешений на работу, в том числе 22 460 – высококвалифицированным специалистам. Среди стран с визовым режимом больше всего разрешений на работу получили граждане Китая (16 278), Турции (7705), Вьетнама (6797), Индии (3344) и Сербии (1777).
В проекте Минтруда ощутимый прирост квоты лишь у Центрального федерального округа (ЦФО) – на 3000 (с 26 045 до 29 004), в то время как почти во всех остальных федеральных округах (кроме Приволжского) квоты, напротив, сокращаются. Их размер ежегодно определяет правительство России. На 2022 г. они составляют 124 007 человек – на 22 136 больше квот 2021 г. Как пояснил «Ведомостям» представитель Минтруда, квота была установлена в декабре 2021 г.: «Она формируется на основе предложений от субъектов, которые рассматривает Межведомственная комиссия с учетом положения на рынке труда».
Кабмин утверждает и распределение квоты по профессионально-квалификационным группам, а распределение по регионам и утверждение перечня профессий делегировано Минтруду. Он в течение года по запросу регионов или ведомств может вносить изменения в документ: только в 2022 г. приказ корректировался трижды.
Например, первоначально на 2022 г. квота ЦФО составляла 17 352 человека, затем была скорректирована. Наибольшее сокращение, согласно новому проекту Минтруда, планируется в Северо-Западном федеральном округе – с 27 091 до 18 077 человек: первоначально округ хотел привлечь в 2022 г. 28 944 иностранных работника.Квота заметно сокращается в Дальневосточном федеральном округе – с 36 466 до 33 985.