Минтруд увеличивает квоты для мигрантов в центре России

Минтруд перераспределяет квоты на 2022 г. на работу в России для мигрантов, прибывающих из стран, у которых установлен визовый режим с Россией. Мигранты, прибывающие в Россию из безвизовых стран, работают по патентной системе – разрешение на работу им не требуется. За семь месяцев 2022 г. выдано более 1 415 314 патентов. Для граждан стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и вовсе не нужны никакие дополнительные документы для работы в России. Для визовых мигрантов за первые семь месяцев 2022 г. всего оформлено 57 986 разрешений на работу, в том числе 22 460 – высококвалифицированным специалистам. Среди стран с визовым режимом больше всего разрешений на работу получили граждане Китая (16 278), Турции (7705), Вьетнама (6797), Индии (3344) и Сербии (1777).