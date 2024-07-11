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Восемь из 10 россиян не готовы работать таксистами

Но сами участники рынка жалуются на большую нехватку водителей
Лиана Липанова
Жители России считают такси не местом работы, а средством передвижения/ Андрей Гордеев / Ведомости

Работать или подрабатывать таксистами готовы лишь 19% россиян, а 81% не рассматривает для себя такую возможность, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомились «Ведомости». Исследование по заказу АНО «Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», в рамках которого ВЦИОМ опросил 1659 россиян в возрасте от 18 лет, посвящено общественному восприятию услуг такси.

Сейчас в такси работает всего 3% населения, следует из данных ВЦИОМа. По данным рекрутингового сервиса hh.ru, средняя предлагаемая зарплата водителей такси в России в 2023 г. выросла на 23% и превысила 107 000 руб. Наиболее высокую зарплату в 2023 г. предлагали в такси Ямало-Ненецкого АО – 150 000 руб. В топе самых «дорогих» вакансий для водителей на март 2024 г. были такие предложения, как персональный водитель бизнес-класса в Москве с зарплатой до 270 000 руб., водитель на автомобиле компании в Москве с зарплатой до 250 000 руб., писал ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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