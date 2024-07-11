Восемь из 10 россиян не готовы работать таксистами

Сейчас в такси работает всего 3% населения, следует из данных ВЦИОМа. По данным рекрутингового сервиса hh.ru, средняя предлагаемая зарплата водителей такси в России в 2023 г. выросла на 23% и превысила 107 000 руб. Наиболее высокую зарплату в 2023 г. предлагали в такси Ямало-Ненецкого АО – 150 000 руб. В топе самых «дорогих» вакансий для водителей на март 2024 г. были такие предложения, как персональный водитель бизнес-класса в Москве с зарплатой до 270 000 руб., водитель на автомобиле компании в Москве с зарплатой до 250 000 руб., писал ТАСС.