Восемь из 10 россиян не готовы работать таксистами

Восемь из 10 россиян не готовы работать таксистамиНо сами участники рынка жалуются на большую нехватку водителей
Работать или подрабатывать таксистами готовы лишь 19% россиян, а 81% не рассматривает для себя такую возможность, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомились «Ведомости». Исследование по заказу АНО «Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», в рамках которого ВЦИОМ опросил 1659 россиян в возрасте от 18 лет, посвящено общественному восприятию услуг такси.
Сейчас в такси работает всего 3% населения, следует из данных ВЦИОМа. По данным рекрутингового сервиса hh.ru, средняя предлагаемая зарплата водителей такси в России в 2023 г. выросла на 23% и превысила 107 000 руб. Наиболее высокую зарплату в 2023 г. предлагали в такси Ямало-Ненецкого АО – 150 000 руб. В топе самых «дорогих» вакансий для водителей на март 2024 г. были такие предложения, как персональный водитель бизнес-класса в Москве с зарплатой до 270 000 руб., водитель на автомобиле компании в Москве с зарплатой до 250 000 руб., писал ТАСС.