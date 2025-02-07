Работодатели снизили планы по найму новых сотрудников

Количество открытых вакансий перестало расти, а в некоторых отраслях начало сокращаться, отмечает ЦБ. Снижение числа вакансий подтверждает hh-индекс (отношение количества активных резюме к числу активных вакансий в выбранной профобласти) – его готовит платформа для поиска работы hh.ru. В июле 2024 г. на одну вакансию приходилось 3,6 активного резюме, к декабрю их число выросло до 4,5, отмечает регулятор. Такая тенденция наблюдалась в большинстве крупнейших регионов: Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Ростовской, Челябинской, Свердловской, Пермской областях, в Татарстане. По данным Росстата, в ноябре потребность работодателей в сотрудниках, заявленная в органы службы занятости, снизилась до 1,8 млн человек после 1,9 млн в октябре и 2 млн в сентябре.