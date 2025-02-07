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Работодатели снизили планы по найму новых сотрудников

ЦБ увидел признаки охлаждения рынка труда
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Ситуация на рынке труда показала признаки стабилизации в конце 2024 г., утверждает Банк России в докладе «Региональная экономика». Доля предприятий, которые испытывали дефицит кадров, снизилась до 69% после 65% на начало года. Опросы регулятора показали небольшое снижение оценок нехватки работников на предприятиях в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, транспортировка, сельское хозяйство, строительство, торговля.

Количество открытых вакансий перестало расти, а в некоторых отраслях начало сокращаться, отмечает ЦБ. Снижение числа вакансий подтверждает hh-индекс (отношение количества активных резюме к числу активных вакансий в выбранной профобласти) – его готовит платформа для поиска работы hh.ru. В июле 2024 г. на одну вакансию приходилось 3,6 активного резюме, к декабрю их число выросло до 4,5, отмечает регулятор. Такая тенденция наблюдалась в большинстве крупнейших регионов: Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Ростовской, Челябинской, Свердловской, Пермской областях, в Татарстане. По данным Росстата, в ноябре потребность работодателей в сотрудниках, заявленная в органы службы занятости, снизилась до 1,8 млн человек после 1,9 млн в октябре и 2 млн в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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