Как недавно назначенному руководителю стать своим в коллективе
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Многие недавно назначенные руководители сталкиваются с трудностями при взаимодействии с новым коллективом. Сотрудники часто не принимают ни самого начальника, ни любые его изменения, даже если они вполне целесообразны. Чаще всего это происходит потому, что руководители не понимают, как входить в коллектив, как стать своим для тех, с кем им предстоит работать. Вот несколько рекомендаций.
Не производите резких изменений. Нельзя сразу же менять существующую систему. Даже если собственник бизнеса приглашает опытного менеджера, в первые месяцы всегда проводится диагностика состояния дел в организации. Исключение – если вас взяли с конкретной задачей срочно уволить кого-то или срочно что-то изменить. Во всех остальных случаях не стоит считать себя умнее тех, кто работал до вас в компании.
Необходимо понимать, что определенная система отношений и процессы сложились по конкретным причинам, которые вам пока неизвестны, и совсем не очевидно, что ваши идеи, амбиции и знания, принесенные с других мест работы, впишутся в эту систему и в корпоративную культуру компании. В первый месяц лучше заняться наблюдением и диагностикой, влиться в микросоциум организации, почувствовать, что и как в ней происходит. Можно позволить какие-либо эволюционные изменения, но лучше спустя несколько месяцев.
Позвольте коллективу узнать вас. Вы попадаете в уже сложившуюся среду как инородная и очень опасная новая частица, поэтому людям необходимо предоставить информацию о вас, которая позволит их успокоить. Если это женский коллектив, то уместно будет упомянуть про семейное положение, детей, так как для женщин всегда важно знать про супругов, семью и т. д.
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