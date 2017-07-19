Карьера
Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как недавно назначенному руководителю стать своим в коллективе

Как недавно назначенному руководителю стать своим в коллективе

Шесть рекомендаций для топ-менеджеров
Ольга Юрковская, основатель консалтинговой компании Olga Yurkovskaya Consultancies FZE

Многие недавно назначенные руководители сталкиваются с трудностями при взаимодействии с новым коллективом. Сотрудники часто не принимают ни самого начальника, ни любые его изменения, даже если они вполне целесообразны. Чаще всего это происходит потому, что руководители не понимают, как входить в коллектив, как стать своим для тех, с кем им предстоит работать. Вот несколько рекомендаций.

Не производите резких изменений. Нельзя сразу же менять существующую систему. Даже если собственник бизнеса приглашает опытного менеджера, в первые месяцы всегда проводится диагностика состояния дел в организации. Исключение – если вас взяли с конкретной задачей срочно уволить кого-то или срочно что-то изменить. Во всех остальных случаях не стоит считать себя умнее тех, кто работал до вас в компании.

Необходимо понимать, что определенная система отношений и процессы сложились по конкретным причинам, которые вам пока неизвестны, и совсем не очевидно, что ваши идеи, амбиции и знания, принесенные с других мест работы, впишутся в эту систему и в корпоративную культуру компании. В первый месяц лучше заняться наблюдением и диагностикой, влиться в микросоциум организации, почувствовать, что и как в ней происходит. Можно позволить какие-либо эволюционные изменения, но лучше спустя несколько месяцев.

Позвольте коллективу узнать вас. Вы попадаете в уже сложившуюся среду как инородная и очень опасная новая частица, поэтому людям необходимо предоставить информацию о вас, которая позволит их успокоить. Если это женский коллектив, то уместно будет упомянуть про семейное положение, детей, так как для женщин всегда важно знать про супругов, семью и т. д.

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